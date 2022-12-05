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徐國勇請辭缺席立院內委會 因氣喘住院

2022/12/5 12:03（12/5 12:33 更新）
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內政部長徐國勇（圖）因健康因素請辭，5日也向立法院內政委員請假，內委會召委王美惠說，徐國勇近日氣喘發作，確定住院中。（中央社檔案照片）
內政部長徐國勇（圖）因健康因素請辭，5日也向立法院內政委員請假，內委會召委王美惠說，徐國勇近日氣喘發作，確定住院中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）民眾黨立委賴香伶今天質詢指出，內政部長徐國勇今天向立院請假又一邊提出請辭，此作法不尊重委員會；內委會召委王美惠說，徐國勇近日氣喘發作，確定住院中。

徐國勇因健康因素今天向行政院長蘇貞昌請辭獲慰留，他原訂今天要列席立法院內政委員會報告、備詢，也請假未到，由內政部政務次長花敬群代表列席。

由於立法院內政委員會今天審查「112年度中央政府總預算案關於警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬部分」等案，賴香伶質詢前提出權宜問題，詢問徐國勇請假理由為何。

賴香伶認為，在選後立法院重要預算審議期間，徐國勇卻缺席，代表他不尊重委員會，若身體不適也應有相關就醫證明，讓召委可基於事實處理。

她指出，內政部最大兩個單位就是警政署和消防署，徐國勇今天應責無旁貸到場捍衛、辯護政策及預算，才不失作為全國第一大部的擔當，呼籲徐國勇應盡快補送相關就醫、就診資料，不要一邊請病假、一邊遞請辭，這是不好作法，建議委員會做相關決議。

王美惠表示，徐國勇昨天是傳真請假單給立院議事組請假，並稱他是因身體不舒服，所以自己依往例答應他請假，隨後也致電徐國勇慰問，他說是因近日天氣變化導致氣喘發作，後來才看到新聞報導徐國勇請辭一事，所以自己也很驚嚇。

隨後，王美惠經確認後，也在會中補充告知「徐國勇確定住院中」。（編輯：張銘坤）1111205

#徐國勇
#內政部
#蘇貞昌
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