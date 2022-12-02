內閣是否改組 蘇貞昌：立院會期後有結果會報告

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內閣是否改組引發關注，行政院長蘇貞昌（右2）2日出席郵政物流中心落成典禮，並接受媒體聯訪表示，部分閣員有生涯規劃或個人因素予以尊重，中生代和各方面有歷練的好人才要好好安排，立院會期結束後有確定結果會跟大家報告。右為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）內閣是否改組引發關注，行政院長蘇貞昌今天表示，部分閣員有生涯規劃或個人因素予以尊重，中生代和各方面有歷練的好人才要好好安排，立院會期結束後有確定結果會跟大家報告。

蘇貞昌上午出席郵政物流中心落成典禮，他在典禮前接受媒體聯訪，對於記者詢問黨內外呼籲中生代接班，蘇貞昌表示，4年前民進黨敗選，他穿著雨衣站在吉普車上一條街一條街向支持者致謝、致歉。

蘇貞昌指出，今年敗選，同樣要對長期以來堅定的支持者，在選情緊繃的情形下，一路走來的支持致謝，但也要致歉，每一張選票都代表一個期待，民進黨要嚴肅面對、仔細檢討，該改的就要改，沒有做到更快更好，就再加把勁，做到更快更好。

蘇貞昌說，總統蔡英文和他有討論過，應該要好好盤點了解各方對政府的期待，更努力來做，部分閣員有生涯規劃或個人因素也予以尊重，中生代和各方面都有歷練的好人才，也要好好安排，現在立法院在會期中，等會期結束後，有確定的結果會跟大家報告，至於黨務的安排，尊重黨的機制。

記者詢問蘇貞昌，內閣改組傳言不斷，但前立委林濁水稱讚蘇貞昌是30年以來最穩的閣揆，是否繼續領導行政團隊。

蘇貞昌表示，感謝內閣團隊於最困難的情形及疫情中，在蔡總統領導下守住疫情，昨天開始戶外也可以不用戴口罩，感謝這段期間全體國人團結努力遵守防疫規範，現在才能開放國門讓觀光客進來。

蘇貞昌說，這個成績不簡單，在全球受衝擊情形下，台灣能創出11年來最好的經濟成長，也不是一天就能達成的。不過，還是要努力回應選民的期待，「我們沒有100分的政府」，謝謝對蔡總統及內閣的肯定，但政府要更嚴肅、務實、誠懇地做得更好，才是人民對政府的要求。

記者又問，如何看待有媒體報導質疑班班吃石斑跳票的狀況。蘇貞昌指出，這也是因應突變的情況，從6月開始，中國突然禁止石斑魚進口，政府一定要想辦法讓養殖漁民不要受害，所以努力打開更多外銷市場，在國內也給大家品嚐好食材，甚至讓小朋友在學校史無前例地可以吃到石斑魚。

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蘇貞昌說，在努力之後外銷的成績超乎預期，外銷也從本來的300公噸，現在已經到1700多公噸，養殖漁民有獲利，政府非常高興，也不必跟養殖漁民搶貨。

蘇貞昌說，答應小朋友吃到石斑魚，一定要讓他們吃到，但貨不夠，不能吃到4次的，政府同樣的錢不會減少，要讓小朋友能吃到更好、更多，小朋友更喜歡的本國食材，也知道台灣其實有很多很好的本國食材，這也是政府一直以來的目的。（編輯：李錫璋）1111202