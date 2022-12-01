遭指清空辦公室 徐國勇：私人物品本來就搬來搬去

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媒體報導，內政部長徐國勇擬卸任、辦公室已清空，恐帶動內閣改組。徐國勇（前左）1日在立法院接受媒體堵訪表示，聯想太多了，他的私人物品本來就會搬來搬去，且辦公室的內部職務調整，是在選舉前就決定。中央社記者裴禛攝 111年12月1日

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北1日電）媒體報導，內政部長徐國勇擬卸任、辦公室已清空，恐帶動內閣改組。徐國勇今天說，聯想太多了，他的私人物品本來就會搬來搬去，且辦公室的內部職務調整，是在選舉前就決定。

媒體報導，民進黨在九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌雖在請辭後接受留任，但內閣改組傳聞不斷，傳徐國勇將離開內閣，並在選後將部長辦公室清空、把個人物品送回家中；徐國勇倚重的幕僚、部長室簡任秘書徐健麟昨天接任役政署副署長，被認為是徐國勇離開內閣的指標。

徐國勇在立法院受訪時表示，「聯想太多了」，私人東西本來就會搬來搬去，他還有很多東西在辦公室，去辦公室看就知道，連「達摩像」都還在；而且那幾箱東西本來就放在辦公室，已經放了兩年多。

至於是否會找新的簡任秘書，徐國勇說，辦公室簡任秘書本來就有好幾位，這只是辦公室內部的職務調整，且在選舉前就決定，只是這兩天才就職。

行政院發言人羅秉成上午主持行政院會後記者會時說，他無法證實這個清空的傳聞，但目前為止，沒有任何一名閣員部長提出辭呈。（編輯：蘇志宗）1111201