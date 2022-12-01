傳徐國勇離開內閣 政院：沒有閣員部長提辭呈
2022/12/1 09:41（12/1 13:14 更新）
媒體報導，內政部長徐國勇（圖）將離任，可能轉任民進黨祕書長。徐國勇1日在立法院受訪表示，沒有接到任何徵詢，但政務官本來就是隨時下台，這沒什麼。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
（中央社記者陳俊華台北1日電）媒體報導，內政部長徐國勇將離任，可能轉任民進黨秘書長。徐國勇今天說，沒有接到任何徵詢，但政務官本來就是隨時下台，「緣起緣滅」，這沒什麼。
外傳徐國勇辦公室已清空，行政院發言人羅秉成今天上午主持政院會後記者會時說，他無法證實這個清空的傳聞，但目前為止，沒有任何一位閣員部長提出辭呈。
立法院內政委員會今天邀徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備質詢。
媒體報導，民進黨在九合一選舉失利，行政院長蘇貞昌向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留，但內閣改組傳聞不斷，傳徐國勇將離開內閣，可能接黨職，出任民進黨秘書長。
徐國勇會前接受媒體訪問時表示，沒有接到任何徵詢；他從立法委員轉任到行政官員，「緣起緣滅」，政務官本來就是隨時下台，這沒什麼。
有關屏東縣長選舉開票爭議，傳出有民眾轉傳訊息後遭警方帶走，徐國勇表示，這由檢調、警察機關依法辦理，因為正在辦理過程中，人數不方便透露，警察機關有向他報告這件事，但是偵辦、調查內容沒有跟他說，他不干涉個案。（編輯：郭無患）1111201
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