更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 政治

傳徐國勇離開內閣 政院：沒有閣員部長提辭呈

2022/12/1 09:41（12/1 13:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
媒體報導，內政部長徐國勇（圖）將離任，可能轉任民進黨祕書長。徐國勇1日在立法院受訪表示，沒有接到任何徵詢，但政務官本來就是隨時下台，這沒什麼。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
媒體報導，內政部長徐國勇（圖）將離任，可能轉任民進黨祕書長。徐國勇1日在立法院受訪表示，沒有接到任何徵詢，但政務官本來就是隨時下台，這沒什麼。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）媒體報導，內政部長徐國勇將離任，可能轉任民進黨秘書長。徐國勇今天說，沒有接到任何徵詢，但政務官本來就是隨時下台，「緣起緣滅」，這沒什麼。

外傳徐國勇辦公室已清空，行政院發言人羅秉成今天上午主持政院會後記者會時說，他無法證實這個清空的傳聞，但目前為止，沒有任何一位閣員部長提出辭呈。

立法院內政委員會今天邀徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備質詢。

媒體報導，民進黨在九合一選舉失利，行政院長蘇貞昌向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留，但內閣改組傳聞不斷，傳徐國勇將離開內閣，可能接黨職，出任民進黨秘書長。

徐國勇會前接受媒體訪問時表示，沒有接到任何徵詢；他從立法委員轉任到行政官員，「緣起緣滅」，政務官本來就是隨時下台，這沒什麼。

有關屏東縣長選舉開票爭議，傳出有民眾轉傳訊息後遭警方帶走，徐國勇表示，這由檢調、警察機關依法辦理，因為正在辦理過程中，人數不方便透露，警察機關有向他報告這件事，但是偵辦、調查內容沒有跟他說，他不干涉個案。（編輯：郭無患）1111201

#徐國勇
#民進黨
#李進勇
延伸閱讀
遭指清空辦公室 徐國勇：私人物品本來就搬來搬去民進黨敗選後首次中常會 推舉陳其邁代理黨主席民進黨明年1月補選主席 陳其邁不參選選後首次院會 蘇貞昌要求執政團隊勇敢檢討虛心面對九合一選舉綠退守南台灣 執政版圖、議會席次選舉數據一次看
徐國勇
九合一投票日已47人涉違選罷法 逾半為撕毀攜出選票徐國勇：嚴正譴責攻擊候選人 絕不容許暴力妨害選舉
李進勇
北市立委補選時程遭疑政治考量 李進勇：想太多李進勇：屏東縣長選舉開票過程有瑕疵 但結果無誤
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族