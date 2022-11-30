民進黨敗選後首次中常會 推舉陳其邁代理黨主席

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨今天召開敗選後首次中常會，通過推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席。至於接下來的黨主席補選，中常委黃偉哲認為，民主程序還是要走；民進黨立院黨團總召柯建銘說，中生代要扛起責任，世代合作、重新站起來。

總統蔡英文為九合一選舉挫敗負責，請辭民進黨主席；民進黨中常會今天在會中互推陳其邁擔任代理黨主席。

民進黨中常委、台南市長黃偉哲在中常會前受訪指出，陳其邁沒有跟他拉票，但他會推陳其邁。至於接下來的黨主席補選，黃偉哲說，民主程序還是要走，但是共識的凝聚也是必要的。

柯建銘受訪表示，大家不要找戰犯，「我們都是戰犯」，大悲痛、大反省、大團結，應該就是中生代要扛起責任，一起世代合作，重新站起來。

民進黨中常委、基隆市長林右昌會前受訪表示，社會期待的是敗選後民進黨深刻反省跟檢討、回應人民期待；2018年他代理黨主席時就說過，台灣人民不欠民進黨，民進黨要重新站起來，要就民進黨未來對台灣社會的貢獻，重新取得人民支持與信任，2018年是這樣，今年同樣是這樣；民主社會選戰勝負很正常，地方選舉、政黨輪替是民主社會常態。

林右昌認為，作為國內主要政黨，民進黨應該思考如何為未來擘畫願景，如何啟動黨的檢討跟改革，回應民眾期待。

林右昌被點名可能接任交通部長，他說，從來不會預設或是規畫自己的下一步，他現在的身分是基隆市長，在12月25日前都是，他曾說過，把每一天任期做好，之後的事情再做打算。

媒體詢問，選舉結果是否因民眾不想看到民進黨一黨獨大；林右昌說，怎樣回應百姓期待，把國家的運作帶上正常體制，這是民主制度的價值跟精神，民主制度本來就不是一黨獨大或是一黨專政獨裁，台灣是民主社會，大家可以選擇，這是所有人民的權利。

談到中常會成立「2022年大選檢討小組」，林右昌說，誠實面對。（編輯：謝佳珍）1111130