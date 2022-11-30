代理主席陳其邁鞠躬謝選民 鄭文燦任檢討小組召集人

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民進黨代理主席陳其邁（前）30日在中常會後記者會上深深一鞠躬，感謝選民給民進黨反省的機會，他表示，民進黨會深刻檢討，謙虛面對民意。中央社記者謝佳璋攝 111年11月30日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北30日電）民進黨代理主席陳其邁今天深深一鞠躬，感謝選民給民進黨反省的機會，他說，民進黨會深刻檢討，謙虛面對民意。民進黨中常會並成立「2022年大選檢討小組」，由桃園市長鄭文燦擔任召集人。

總統蔡英文為九合一選舉挫敗請辭民進黨主席，民進黨今天召開敗選後首次中常會。

與會者轉述，常會一開始，共推陳其邁出任代理黨主席無異議通過，其次，處理成立「2022年大選檢討小組」召集人由桃園市長鄭文燦出任，無異議通過。

鄭文燦表示，各地黨部成立類似小組，未來巡迴全國各縣市與基層民眾面對面討論，聽取建言。

與會者表示，檢討小組採取開放式，在場中常委有意願者都可以加入，檢討小組成立後將擇日展開全國各縣市巡迴，與地方黨部、同志、支持者展開座談，面對面討論與溝通，同時，也請各地方黨部成立檢討小組。

至於何時啟動敗選檢討全國巡迴座談，與會者表示，由召集人鄭文燦排定。

陳其邁在中常會後記者會上，深深一鞠躬。他說，感謝支持民進黨的人，民進黨這次選得不好，感謝選民給民進黨反省的機會，民進黨會深刻檢討，謙虛面對民意。

陳其邁說，他臨危受命，擔任代理黨主席，民進黨要謙虛面對敗選、徹底檢討，選舉輸了就輸了，承認敗選，深刻檢討，了解哪裡做得不夠好，哪裡可以做得更好，從候選人、競選團隊等各方面，必須了解人民已表達非常清楚的態度。

他說，如何能夠謙虛、謙卑面對民意徹底檢討，這是當務之急，今天中常會責成鄭文燦擔任檢討小組召集人；民進黨會到各縣市、各部門，從選舉或整個政策做檢討。

陳其邁說，民進黨過去也有敗選，不要因為一場戰役而輸掉整場戰爭，但沒有徹底反省、檢討，不會贏得人民信任；面對變局，民進黨深刻了解做為執政黨應該負起的責任，接下來由鄭文燦負責的檢討小組，即刻開始進行。

至於檢討小組何時提報告，陳其邁表示，希望徹底檢討，不管是在黨務部門、還是在候選人，在地方黨部、縣市會舉辦座談，鄭文燦會聽取大家的意見，下週中常會鄭文燦將報告期程、規劃。（編輯：林興盟）1111130