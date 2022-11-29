敗選找原因先檢討自己 陳其邁：互相指責不會進步

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民進黨九合一選舉大敗，有望接下代理黨主席的高雄市長陳其邁（前）29日表示，民進黨要誠實面對問題，謙卑傾聽民意，若不檢討卻還原地踏地、互相指責，這個黨不會進步，尤其要先檢討自己，才能讓黨或台灣民主更好。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）民進黨九合一選舉大敗，有望接下代理黨主席的高雄市長陳其邁說，民進黨要誠實面對問題，謙卑傾聽民意，若不檢討，還原地踏步、互相指責，這個黨不會進步，應找出原因且先檢討自己。

民進黨明天召開中常會選出代理黨主席人選，被認為有望接下代理黨主席的陳其邁今天上午視察社宅建設時接受媒體聯訪表示，民進黨要誠實面對問題，謙卑傾聽民意，一定有做不好的地方，候選人和競選團隊要把別人批評當進步動力。

對於黨內的指責聲音，陳其邁說，誠實面對問題比較重要，不能因為一場戰役，輸掉整個戰爭，未來還有總統大選；選輸了就要檢討，若不檢討卻還原地踏地、互相指責，這個黨不會進步，尤其要先檢討自己，才能讓黨或台灣民主更好。

高雄市議會藍綠均未過半，議長之爭充滿變數，無黨籍市議員黃捷昨天加入民進黨團運作，為綠營增添戰力。陳其邁說，黃捷非常優秀，歡迎她加入民進黨團，至於民進黨正副議長人選，要看黨團如何協調，他尊重黨團決定。

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談及新的市府團隊人事布局，陳其邁說，市府2年拚4年，基層員工和局處首長都很辛苦，人事布局以穩定為原則，很多重大政策陸續推動，也有不同考量因素，會再做一些調整。

陳其邁今天上午視察「凱旋青樹」社宅工程進度，他說，「凱旋青樹」社宅預計月底竣工，明年1月可招租，提供弱勢民眾使用；高雄社宅地點好、興建品質佳，年底約有7000戶動工，未來共約1萬5000戶完工，落實居住權保障。（編輯：陳仁華）1111129