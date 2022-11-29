九合一選舉挫敗 蔡總統：人民不想看到民進黨獨大

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總統蔡英文（圖）28日與台北市長候選人陳時中競選團隊餐敘，她在會中表示要把九合一選舉結果，當作民眾給民進黨機會來看到問題。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北29日電）總統蔡英文昨天與台北市長候選人陳時中競選團隊餐敘。與會者今天轉述，蔡總統在會中鼓勵大家不要沮喪，一定要團結，要把這次九合一選舉結果，當作民眾給民進黨機會來看到問題，進而做改進及應變。

與會者轉述，蔡總統說，從各項執政成績跟她的民調來看，外界還算肯定，但這次的選舉結果，大家要更加警惕，「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大。」

民進黨九合一選舉挫敗，蔡總統28日中午邀陳時中和他的競選總部幹部及發言人群到官邸吃便當，有媒體報導，這場便當會成公幹民進黨立委何志偉大會。與會者駁斥這種說法，並指雖然有提到何志偉近期的發言，但不是整場都在講何志偉。

出席便當會的民進黨立委吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時表示，「這個某人沒有這麼重要」，不要小看蔡總統的高度及陳時中的氣度；此外，會中有提到這次選舉過程中，有一些操作應當要檢討，以及未來民進黨在台北市的組織層面等部分，也需要加強。

與會的民進黨立委林楚茵說，她來自媒體，她發現國民黨在使用傳統媒體外的新媒體，比民進黨嫻熟，建議黨中央要加強跟民眾的論述，而且每一位政治人物都應學習運用新的社群媒體來溝通、發聲，而非被動被媒體訪問。

與會者轉述，蔡總統在會中提到，對於這次選舉結果，大家不能沮喪，要當成是民眾給民進黨機會，讓民進黨看到問題，來得及、有機會做改進及應變；她知道此時此刻大家的心情不是很好，但如果一直沮喪下去，會站不起來。

與會者轉述，蔡總統也提到，以後她會協助黨務，更要專心把國政處理好，做完這一任後，要讓台灣民眾對她的執政有感。（編輯：謝佳珍）1111129