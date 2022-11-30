民進黨明年1月補選主席 陳其邁不參選

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民進黨代理黨主席陳其邁30日表示，黨主席補選選務是他代理黨主席最重要的工作，民進黨預計在2023年1月中完成主席選舉，他自己不會登記參選，他是辦選務的人。中央社記者謝佳璋攝 111年11月30日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北30日電）民進黨代理黨主席陳其邁今天說，黨主席補選選務是他代理黨主席最重要的工作，民進黨預計在明年1月中，完成主席選舉，他自己不會登記參選，他是辦選務的人；另外，台北市立委補選人選預計晚上就會出爐。

總統蔡英文為九合一大選挫敗請辭民進黨主席，民進黨今天召開中常會，推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席。

陳其邁在中常會後召開記者會指出，他臨危受命，擔任代理黨主席，最重要工作有3項、第一、謙虛面對敗選，徹底檢討。

他說，台灣民主其實非常成熟，監督制衡已是常態，所以這幾次選舉有贏或有輸，在議會或國會，監督制衡就是在野黨，民主實踐過程中，投票就是選民對兩大政黨、對政治人物最大的監督，選舉輸了，一定有很多原因，要好好謙虛面對、誠實解決這些問題，沒有徹底檢討，就沒有下次選舉，這是很現實的問題，這也是民主可貴。

陳其邁說，第二是隨之而來要面對嘉義市長、台北市立委補選，今天常會也做成決議，接下來將面臨的挑戰，大家團結一致、全力幫嘉義市長候選人李俊俋以及1月立委補選，全力合作助選，黨團立委、所有從政人員，大家全力衝刺，幫參選人加油打氣。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，台北市第3選區立委缺額將補選，台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都有意爭取。

陳其邁說，他大概了解可能的人選的意願與整體狀況，晚上就會有人選出來。現在正在努力產生，他了解他們的意願，在做各種因素的評量，來決定最佳人選。

第三、陳其邁表示，黨主席補選選務是他代理黨主席最重要的工作，在這此前他會無縫接軌，持續推動黨務工作、輔選工作，預計在明年1月中，完成主席選舉，他當代理主席最重要‪工作是公正辦理選務，盡速產生下一任補選的黨主席。

媒體追問陳其邁「可不可能登記參選黨主席」，陳其邁說「不會」。

媒體也問，有人認為，避免撕裂感情，應該各派系協調出一個人黨主席人選。陳其邁說，選舉不會撕裂感情、會更好啦，不過，不管程序怎樣，到最後就是黨員投票，人選若不好，黨員也不會支持，這就是民主機制，而他是辦選務的人。

陳其邁表示，今天也是前黨主席黃信介「信介仙」逝世紀念日，今天中常會感謝黃信介在民主運動的打拚與政治家的風範；此時此刻面對選舉敗選、懷念黃信介的同時，全黨對於快速的政治局勢變動、深化黨改革、貼近民意、讓人民過更好的生活，還有很多努力空間，民進黨會繼續努力。

陳其邁也希望這段時間，包括兩場選舉，大家能夠全力以赴，新的黨主席1月產生之後，接下來不管黨務改革或是接下來大選，要做為團結角色，讓民進黨重新贏得人民信任。

民進黨中常委表示，民進黨下週行動中常會預計到嘉義市，為李俊俋拉抬，所有公職人員除了透過臉書幫李俊俋助選，中常委、縣市長也將透過街頭助講或站路口方式，團結一致、全力輔選。（編輯：林興盟）1111130