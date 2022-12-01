選後首次院會 蘇貞昌要求執政團隊勇敢檢討虛心面對

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（中央社記者賴于榛台北1日電）民進黨九合一大選遭重挫，行政院長蘇貞昌今天主持行政院會時，要求部會首長嚴肅面對選舉結果，虛心面對民眾，有需要的就勇敢檢討、盤點；至於檢討結果是否涉及內閣改組，政院則表示，要視檢討情況。

九合一大選落幕，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，選舉平和完成，感謝民眾讓台灣民主越來越成熟，也感謝中選會、地方選委會、檢警等單位的努力。

蘇貞昌代表政院向九合一當選者表達恭賀與祝福，期盼新任或是連任的首長，就任後履行對選民的承諾，政院也會積極協助地方政府推動政策，推展福國利民工作。

他說，選舉不是民主政治的全部，但非常重要，選舉結果展現民眾意志，政府要嚴肅面對選舉結果、深刻檢討，目前雖然有做出成績，但民眾要求更高、更多，政府工作沒有假期，要不斷努力因應國內外險峻情勢及民眾的期待。

蘇貞昌要求，所有部會首長虛心誠懇面對民眾的要求，面對各界對施政的指教，相關部會要朝各方面檢討並盤點不足之處，有需要就勇敢、檢討處理。

至於檢討結果是否涉及內閣人事改組，羅秉成說，將視檢討情況；至於政院對疫後經濟是否有新政策與措施，羅秉成說，若有具體計劃或是研擬，會由部會對外說明。

另外，內政部長徐國勇傳已經將辦公室打包，羅秉成說，他無法證實這個清空傳聞，但目前為止，沒有任何一位閣員部長提出辭呈。（編輯：林淑媛）1111201