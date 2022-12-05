徐國勇健康因素請辭內政部長 蘇貞昌慰留

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院發言人5日表示，內政部長徐國勇（圖）因個人健康因素向行政院長蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌加以慰留。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院發言人羅秉成今天表示，內政部長徐國勇因個人健康因素向行政院長蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐國勇能夠繼續與行政團隊一起努力，而加以慰留。

總統府發言人張惇涵昨天轉述，蔡總統邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長兼代理黨主席陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。

張惇涵轉述，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，至於選後府院黨的布局，民進黨已按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

針對蔡總統多項指示，蘇貞昌今天表示，在九合一選舉後，執政黨與行政團隊都必須嚴肅面對、懇切檢討，行政團隊也會依總統指示的四項結論推動相關施政。

蘇貞昌強調，中央向來不分黨派或地域，基於照顧全國人民，這幾年來政院在各縣市都投入相當多的建設，而面對新的縣市長，即便是有中央與地方分屬不同政黨執政，行政院仍會持續溝通、充分協調，共同為福國利民一起努力。（編輯：潘羿菁）1111205