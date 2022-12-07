跟進辭衛福部長？ 薛瑞元：把握當下好好做事

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）九合一選舉後，內閣改組動向備受矚目，內政部長徐國勇請辭，被外界解讀為改組第一槍，衛福部長薛瑞元是否也有請辭規劃受關注，對此，他僅說，會把握當下、好好做事。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算，薛瑞元出席委員會。薛瑞元上午會前接受媒體聯訪時，再度被問及內閣改組人事異動相關規劃。九合一大選後，薛瑞元曾說過，如果必須要負起某種政治上責任，他不迴避。

薛瑞元今天表示，會把握當下、好好做事。因應疫情紓困振興特別條例明年6月退場，傳染病防治法採兩階段修法，現在已如火如荼啟動，疾管署修法小組日前整理出急迫問題，已經聽取報告，將進一步整理重要方向報告各界，第一階段修法版本希望能在明年1月進入行政院。

另外，近日傳出有吹哨者向媒體爆料警示，衛生福利部桃園醫院採用中國系統，疑似造成資訊系統遭駭，大量醫護及病患個資外洩，甚至出現錯誤醫療資訊，威脅病患安全。

薛瑞元解釋，這是衛生福利部桃園醫院在1、2年前發生的舊案，確實發生個資外洩問題，但強調沒有因為程式遭竄改出現病安事件，事發後即刻報警，交由調查局處理。

薛瑞元說，據悉對於系統廠商有進行處罰。因為衛生福利部桃園醫院系統屬於較舊的系統，將積極爭取更新，現階段在系統資安維護方面也已經完成修正。（編輯：黃世雅）1111207