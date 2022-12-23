陳建仁赴立院拜會引熱議 綠委：溝通中研院業務

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（中央社記者王揚宇、溫貴香台北23日電）前副總統陳建仁22日赴立法院拜會民進黨立委范雲，引發各界關注是否討論內閣改組等議題。范雲今天受訪表示，大家想太多了；民進黨立委管碧玲說，據她了解，應該是跟中研院有關的事情。

中央研究院基因體研究中心專門委員王哲超接受中央社記者訪問表示，陳建仁是以中央研究院士身分與中研院主管業務相關人員就立委關心事項，單純就中研院業務與立委做意見交換，沒有任何選舉或政治考量。

民進黨立委羅致政受訪表示，據他了解，這是陳建仁跟范雲的個別見面，可能與教文方面的議題有關，不用過度解讀。

民進黨九合一選舉挫敗，引發內閣是否改組的討論，而陳建仁被外界視為可能接任閣揆的人選之一，因此昨天他到立法院拜會范雲，格外引人注意。

范雲今天接受媒體訪問，昨天是否與陳建仁談到組閣之類的事情；她說，大家可能想太多了，真的不好意思，因為沒有辦法透漏，其實不管做什麼，都是希望國家能夠更好。

管碧玲受訪指出，大家都太敏感了，據她所知，是中研院長委請陳建仁來找范雲，應該是范雲關心的中研院事項，來跟范雲溝通。（編輯：蘇龍麒）1111223