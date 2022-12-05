是否接任閣揆？陳建仁不回應

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前衛福部長陳時中（前左）5日出席國家衛生研究院新任院長司徒惠康就職典禮，被問及若獲邀入閣是否有意願，陳時中說「現在不考慮這個事情」。中央社記者管瑞平攝 111年12月5日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）前副總統陳建仁、前衛福部長陳時中今天出席國家衛生研究院新任院長司徒惠康就職典禮，媒體提問是否會接任閣揆，陳建仁不回應；對於是否入閣，陳時中則表示「現在不考慮」。

總統蔡英文昨天邀集府院黨高層開會，針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。有媒體報導，政壇盛傳陳建仁可能為新任閣揆人選。

國家衛生研究院今天舉辦第7任院長司徒惠康就職典禮，陳建仁因擔任這次院長遴選委員會召集人獲邀出席，他在抵達時，見媒體趨前詢問有關內閣改組一事，主動表明「不方便」，記者追問是否會接任行政院長，陳建仁都未回應，隨即在工作人員引導下進入會場。

前衛生福利部長陳時中以國衛院前董事長身分出席，看見大批媒體堵訪，直說「我已經選完，不要再問我了啦」；記者追問下一步規劃，他回應「還沒有下一步，都還沒沉澱完，先休息一下」，記者再問，若獲邀入閣是否有意願，陳時中說「現在不考慮這個事情」。

另外，有媒體報導，副總統賴清德已向總統蔡英文表達將參選黨主席，陳時中說，民進黨內有能力的人很多，「讓總統跟大家好好商量，在這個階段裡面選出最適合的人」。（編輯：方沛清）1111205