賴清德傳選黨主席 陳其邁：維持選務公正不評論

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媒體報導，副總統賴清德已向總統蔡英文表達將參選黨主席。兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁（右2）5日下午視察高雄大泉伏流水工程，他受訪表示，自己要維持選務公正，不便評論個別人選。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）民進黨將於明年1月辦理黨主席選舉，媒體報導，副總統賴清德已向總統蔡英文表達將參選黨主席。兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁今天說，自己要維持選務公正，不便評論個別人選。

媒體報導，賴副總統已經向蔡總統表達，他決定自己擔任黨主席，全力為2024總統大選備戰。對此，陳其邁今天下午視察高雄大泉伏流水工程並接受媒體聯訪時說，「人選不評論，因為要維持選務的公正，也不曉得還有誰要選」。

賴副總統昨天晚間出席在高雄圓山飯店舉行的北美洲台灣人醫師協會年會暨頒獎典禮，被現場媒體喊問是否參選黨主席時，不發一語，隨即轉頭快步離去。

對於國民黨緊咬民進黨黑道黨員議題，陳其邁說，選後，民進黨有各項檢討在進行，黨內也正在處理，會積極面對社會對民進黨較高的期待和要求，也會建立相關處理原則。

被問到內政部長徐國勇未現身立法院，是否轉任民進黨秘書長？陳其邁說，身為代理黨主席，他關心的是黨員同志徐國勇的健康，其他並非他的職權範圍。

高雄市議員選舉藍綠均未過半，被問到民進黨有無信心拿下正副議長？陳其邁說，尊重黨團協調，選舉投票要獲得人民信賴或黨團之間彼此奧援，與信心無關。（編輯：郭諭儒）1111205