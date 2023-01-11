總統肯定蘇內閣 下階段調整立院會期結束後討論

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總統府發言人張惇涵說，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌11日上午會晤，總統表達對內閣的肯定與感謝。下階段的內閣調整將在立法院會期結束後討論。圖為去年12月27日蔡總統（左起）與蘇貞昌出席強化全民國防兵力結構調整方案記者會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌今天上午進行每週例行會晤，就國政相關議題深入交換意見。總統表達對內閣的肯定與感謝，現階段最優先的工作，是讓總預算能順利審查通過；下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後討論。

張惇涵轉達會中內容如下：

一、總統與院長就選後多項政策進行檢討與盤整，也都認為後續相關措施，應進行必要性的相對應調整，以回應人民期待。

二、總統對於蘇貞昌帶領的行政團隊表達肯定與感謝，尤其在面對百年大疫與全球變局當中，行政團隊能夠盡全力穩定經濟、照顧人民。

三、而現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展。

四、下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，若有定案將向各界報告，請各界無須過度臆測。1120111