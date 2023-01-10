更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

內閣改組去留 蘇貞昌：時候到了自然會公布

2023/1/10 16:00（1/10 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
各界關注內閣改組是否將卸任，行政院長蘇貞昌（左2）10日表示，選舉失利就該好好檢討；至於行政院長任命為總統職權、應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會對外公布。中央社記者黃麗芸攝 112年1月10日
各界關注內閣改組是否將卸任，行政院長蘇貞昌（左2）10日表示，選舉失利就該好好檢討；至於行政院長任命為總統職權、應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會對外公布。中央社記者黃麗芸攝 112年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北10日電）各界關注內閣改組是否將卸任，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院長是由總統直接任命，應予以尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會公布，並說選舉失利就該好好檢討。

蘇貞昌下午出席消防署「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。會前媒體聯訪詢問內閣改組時間，以及媒體報導藍營樂見蘇貞昌和前桃園市長鄭文燦任正、副閣揆成為提款機，是否也有不如歸去之感，相關看法為何？

他表示，選舉失利就該好好檢討，沒有小輸、大敗的問題，也應該就各方面探究問題，至於行政院長任命為總統職權、應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會對外公布。

媒體還問，外傳蘇貞昌上週取消和總統蔡英文的例會，臨時到曾文水庫視察水情，事前有溝通？蘇貞昌說，蔡總統和他隨時都可見面，但曾文水庫水情緊急，嘉南地區多處停灌，所以趕到現場視察，地方首長們也都到場了解相關問題，並指示因應作為，這是非常重大事件，蔡總統事前也知道，不必做無謂猜測和捕風捉影。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮認為稅收超徵不應普發、還稅於民，建議應照顧弱勢，媒體詢問這是否和行政院不同調？蘇貞昌表示，稅收超過預期，這是全體人民共同努力，新台幣3800億元就是要用來照顧弱勢民眾、強韌經濟、勞健保撥補和電價補貼因應等，這些作法和蘇建榮都一致，沒有什麼不同的問題。

媒體追問，台北市第3選區立法委員補選當選人王鴻薇批政府發放現金要舉債，非經濟共享而是債務共享。蘇貞昌說，稅收超乎預期，動用要到7月審計結果出來，開年後要發現金則是動用歲計賸餘，這都是依據預算法相關規定，待7月審計通過後再撥補回來即可，並未增加人民負擔，這一切都依法進行。（編輯：張銘坤）1120110

#蘇貞昌
#蘇建榮
#行政院長
蘇貞昌
平均地權條例打炒房 蘇貞昌：政府將嚴格執法政府稅收超徵 王惠美籲成立百億蛋雞產業基金
蘇建榮
前財長批還稅於民 藍委：全民共享經濟利益稅收超徵避免民粹式喊價 學者籲建立制度化相應措施
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族