內閣改組去留 蘇貞昌：時候到了自然會公布

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各界關注內閣改組是否將卸任，行政院長蘇貞昌（左2）10日表示，選舉失利就該好好檢討；至於行政院長任命為總統職權、應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會對外公布。中央社記者黃麗芸攝 112年1月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）各界關注內閣改組是否將卸任，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院長是由總統直接任命，應予以尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會公布，並說選舉失利就該好好檢討。

蘇貞昌下午出席消防署「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。會前媒體聯訪詢問內閣改組時間，以及媒體報導藍營樂見蘇貞昌和前桃園市長鄭文燦任正、副閣揆成為提款機，是否也有不如歸去之感，相關看法為何？

他表示，選舉失利就該好好檢討，沒有小輸、大敗的問題，也應該就各方面探究問題，至於行政院長任命為總統職權、應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會對外公布。

媒體還問，外傳蘇貞昌上週取消和總統蔡英文的例會，臨時到曾文水庫視察水情，事前有溝通？蘇貞昌說，蔡總統和他隨時都可見面，但曾文水庫水情緊急，嘉南地區多處停灌，所以趕到現場視察，地方首長們也都到場了解相關問題，並指示因應作為，這是非常重大事件，蔡總統事前也知道，不必做無謂猜測和捕風捉影。

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由於前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮認為稅收超徵不應普發、還稅於民，建議應照顧弱勢，媒體詢問這是否和行政院不同調？蘇貞昌表示，稅收超過預期，這是全體人民共同努力，新台幣3800億元就是要用來照顧弱勢民眾、強韌經濟、勞健保撥補和電價補貼因應等，這些作法和蘇建榮都一致，沒有什麼不同的問題。

媒體追問，台北市第3選區立法委員補選當選人王鴻薇批政府發放現金要舉債，非經濟共享而是債務共享。蘇貞昌說，稅收超乎預期，動用要到7月審計結果出來，開年後要發現金則是動用歲計賸餘，這都是依據預算法相關規定，待7月審計通過後再撥補回來即可，並未增加人民負擔，這一切都依法進行。（編輯：張銘坤）1120110