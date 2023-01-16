朝野協商達共識 全民共享特別條例草案付委審查

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全民共享法案16日黨團協商，朝野達成共識，決定將行政院版和國民黨團版的全民共享特別條例草案付委審查。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北16日電）朝野黨團對於稅收超徵全民共享法案的審議程序存歧見，立法院長游錫堃今天召開黨團協商後，朝野達成共識，決定將行政院版和國民黨團版的全民共享特別條例草案付委審查。

協商結論為各黨團同意第6會期第16次會議議事日程報告事項，國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」、行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，併案交付經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會5委員會審查，並於17日、18日召開委員會併案審查，並不提出復議。

立法院會今天開會處理報告事項議程前，游錫堃詢問院會對此朝野黨團協商結論有無異議，在場立委並未提出異議，因此通過。

朝野黨團13日同意立法院第10屆第6會期再延長至19日，處理行政院及各黨團、立委提出的有關稅收超徵全民共享法案，還有民國112年度中央政府總預算案等。

游錫堃應各在野黨團建議，今天上午臨時召集朝野黨團協商，研商16日至19日延會日程相關事宜。

今天上午協商時，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，有關稅收超徵全民共享法案，目前只有行政院的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案和國民黨團的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，其他黨團沒有提版本。

各黨團於進行意見交換過程中，民眾黨團和時代力量質疑行政院版第3條第9項提及，條例所定強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果項目包括「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，形同空白授權的部分，主張立法院應將草案交付相關委員聯席實質審查，不贊成以逕付二讀方式處理。

時代力量黨團總召邱顯智說，行政院送進來的版本「包山包海」，立法院應付委聯席實質審查，才是認真為人民負責的態度。

民眾黨團總召邱臣遠呼籲，嚴審特別條例草案，刪除空白授權條款，縮短預算執行時間，不以舉債支應發放造成債留子孫的苦果。

國民黨團副書記長林思銘表示，相對於行政院所提草案，國民黨團的版本很清楚就是發現金，希望大家能夠支持將國民黨團所提版本逕付二讀，趕快通過。

柯建銘指出，有關稅收超徵全民共享法案，大家都希望趕快通過，朝野應共同負責，但也有法律程序，而且豈有將行政院版交付相關委員會聯席審查，而國民黨團版本逕付二讀的道理。他也呼籲，112年度總預算案事關國家重要政事推動要趕快通過。

經朝野黨團協商後，最終取得共識，除召開委員會併案審查這2項特別條例草案，也同意112年度中央政府總預算案，依先前的黨團協商結論，於19日院會進行處理，進行保留部分的表決，並完成三讀。此外，19日當天也要處理公務人員任用法部分條文修正草案。（編輯：蘇志宗）1120116