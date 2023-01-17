普發現金何時發？ 龔明鑫：目標2月底3月初

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（中央社記者王承中台北17日電）各界關注民眾何時能領到普發現金，國發會主委龔明鑫今天表示，如果一切順利，目標是2月底或3月初發放，顧及安全、快速及民眾方便，初步規劃透過網路提供帳戶、ATM或郵局臨櫃等3個方式領取。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會5委員會，今天聯席併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，以及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」等案。

各界關注何時能夠領到全民普發現金的新台幣6000元，列席備詢的龔明鑫表示，現在看起來，特別預算案在時程上，要在農曆春節前通過的機會很小。

民進黨立委林楚茵指出，根據美國、日本過去普發現金的前例，行政程序幾乎都要花半個月以上的時間，才能讓民眾領到。而美國當初是透過稅務系統，沒報稅的人則是透過網路系統及社會安全碼。日本是用戶政系統，由地方政府陸續發放，可選擇臨櫃、郵寄及線上的方式領取。

龔明鑫表示，目前行政院已經有過幾次討論，如果一切都順利進行，目標在2月底或3月初發放。

對於發放的方式，龔明鑫表示，會顧及安全、快速及民眾方便為原則，行政院已在討論，很快會有完整的方案。目前初步規劃，如果民眾願意透過網路提供帳戶，就可以直接入帳；如果不願意提供帳戶，則可以透過ATM領取；如果沒有帳戶、提款卡，可以拿身分證、健保卡去郵局臨櫃領取。

此外，國民黨立委關心能否讓民眾在年前領到現金，龔明鑫表示，這要看行政程序，母法授權後，行政部門提出計畫跟預算案，立法院通過預算案後，就可以發放。但現在看起來，特別預算案在時程上，要在農曆春節前通過的機會很小。

國民黨立委楊瓊瓔表示，國民黨早在去年上半年就建議要還稅於民，結果民進黨政府一拖再拖，直到上週才把特別條例送到立法院，現在又把無法讓民眾在年前領到現金的責任，推給立法院。

而國民黨立委也質疑，行政院版的條文「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項 」是空白授權，要求行政部門在特別條例通過後，先送出特別預算案的計畫核定本。龔明鑫同意，並說，程序上是先有計畫才會有預算，在提出特別預算書前，會先提出計畫，但行政單位需要國會通過特別條例的法律授權，才能進行規劃。（編輯：翟思嘉）1120117