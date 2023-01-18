龔明鑫：特別條例趕快通過 才能籌編普發現金預算

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（中央社記者王承中台北18日電）民眾能否在2月底、3月初領到普發現金新台幣6000元，國發會主委龔明鑫今天表示，最重要的是特別條例要趕快順利通過，行政單位才能依據母法授權，展開規劃、籌編預算，並盡快把特別預算案送交立院審議。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會等5個委員會，今天聯席併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，以及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」等案。

各界關注何時能夠領到全民普發現金6000元，對於是否能在2月底、3月初發放，龔明鑫在會前接受媒體聯訪表示，這要看整個特別條例是否可以順利通過，因為程序上特別條例是授權的母法，母法通過後，各部會才可以依據母法展開預算籌編，最重要的還是母法趕快通過。

有關在野黨質疑行政院版條文「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項 」是空白授權。龔明鑫指出，程序上是特別條例通過後，各部會就會開始規劃作法，編列相關預算跟經費，到時就會看到完整細節，以及每一塊錢用到哪裡去都會非常清楚。

龔明鑫指出，待各部會彙整後，就會送交行政院會，行政院會通過特別預算案後，會盡快送到立法院來，立法院再審議特別預算案是否合理，待特別預算案通過後，行政單位就可以據此執行。

至於未來普發現金的領取方式，龔明鑫表示，技術面的部分可以同步作業，沒有問題，現在已經開始作業。（編輯：郭無患）1120118