竹北發6000元紓困金單日853人辦遷入 戶政人員忙到凌晨

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竹北市公所宣布12日前設籍可領新台幣6000元紓困金，戶政事務所湧進超過1200人，其他戶政事務所還出動約15人支援，工作人員加班到13日凌晨1時許。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）竹北市公所昨天宣布12日前設籍可領新台幣6000元紓困金，戶政事務所湧進超過1200人，工作人員加班到今天凌晨1時許；竹北戶政事務所說，最多一戶遷入8人，成功遷入853人。

竹北市長鄭朝方昨天宣布，為減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲竹北市民代表會支持，通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，12日前設籍竹北可領6000元紓困金。

竹北戶政事務所主任陳建淳上午告訴中央社記者，昨天號碼牌首輪抽到600多號後，重新歸零再提供抽號，第2輪又抽697號，實際到場民眾1200多人，雖也有辦其他業務的民眾，但大多辦戶籍遷入。

陳建淳說，昨天工作人員電話接不停，除上廁所，幾乎沒時間休息及用餐。人潮眾多，其他戶政事務所還出動約15人支援，直到今天凌晨1時許才辦完。

陳建淳表示，較特殊情形是有民眾持1張號碼牌，一口氣為7、8戶親友辦遷入，甚至還有一戶遷入8人，都將經系統優先調查，以一間房子入籍超過3戶者，屬特殊異常會優先查核，釐清是否有居住事實。

陳建淳說，中華民國憲法保障人民有居住及遷徙自由，但戶政單位原本就會不定時查核人口，且這次狀況特殊將加強查，如果被發現不合理遷戶籍，即無實際居住情況，或為領取紓困金極短時間遷入再遷出等，將依違反戶籍法可處3000元以上到9000元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1120113