竹北市公所發紓困金6000元 戶政湧逾1297人

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竹北市公所宣布，凡12日以前設籍於竹北市者，可領取新台幣6000元民生紓困金，竹北市戶政事務所湧入人潮，號碼牌抽到1297號，多為辦理戶籍遷入。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）竹北市公所宣布凡今天以前設籍於竹北市者，可領6000元紓困金，竹北市戶政事務所主任陳建淳說，戶政事務所今天湧入人潮，碼牌抽到1297號，多是為辦遷入戶籍作業。

竹北市長鄭朝方今天透過新聞稿指出，為減緩疫情帶來的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲竹北市民代表會支持，通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」案，市民每人將可領取新台幣6000元民生紓困金。

鄭朝方接受媒體聯訪表示，民生紓困金是為減緩疫情帶來的經濟衝擊，所以未設定門檻條件，今天通過提案的自治條例，是以1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格，但民眾若在發放紓困金前移出，會被取消資格。

陳建淳接受中央社記者電訪表示，戶政所平時的尖峰日子，平均1天約400人洽公（含遷入的其他事項），但今天上午約11時許後，事務所逐漸湧入人潮，號碼已抽至600多號後，重新歸零再提供抽號，第2輪又抽697多號，甚至還需緊急調整動線，提供臨時椅子。

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陳建淳表示，今天抽號碼牌辦理業務，多為辦理戶籍遷入，而遷入者有來自竹縣的其他鄉鎮，也有很多從台北市、新北市等外縣市遷入。

陳建淳說，雖憲法保障人民有居住及遷徙的自由，但戶政單位原本就會不定時查核人口，由於今天的狀況特殊，將加強查，若被發現不合理的遷戶籍，即無實際居住情況，或為領取紓困金後，在極短時間遷入再遷出等，將依違反戶籍法可處新台幣3000元以上到9000元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1120112