竹北市公所將發民生紓困金 每人可領6000元

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竹北市公所12日通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，市長鄭朝方（左）表示，將發放每人新台幣6000元，預計農曆春節後進行相關作業，盼在兒童節前夕完成。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）竹北市公所今天通過因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例，市長鄭朝方表示，每人可領取新台幣6000元，預計農曆春節後進行相關作業，盼在兒童節前夕完成。

竹北市公所提供新聞資料指出，為減緩疫情帶來的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲得竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等支持，今天通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」案，預計市民每人將可領取6000元民生紓困金，總計將發放12億7000萬元。

鄭朝方說，後疫情時期，振興經濟是民生相當重要的一環，多攤商生計受影響，或是被迫放無薪假的勞工都需要被照顧，在合法程序、合理範圍不排擠公共建設、合乎情勢下獲代表會支持通過，將發放竹北市民每人6000元紓困金。

鄭朝方說，竹北市財政穩定，市庫結餘近50億元，在市庫行有餘力下，經多方考量，發放條件將不分年齡、不排富，設籍市民皆有，預計全市近21萬人受惠。

市代會主席林啟賢表示，今天是第10屆市代會舉辦第一次臨時會，今天通過自治條例審議防疫民生紓困金每人6000元案由，盼讓市民能在2、3月期間領取，於疫情期間獲小確幸。

竹北市公所表示，在112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格；預計提供2種申請方式，包含E化線上申請或實體發放。發放作業相關細節公所正研擬中。（編輯：方沛清）1120112