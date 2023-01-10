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台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
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近5年吸引人口移入 竹北科技園區、新北新市鎮成誘因

2023/1/10 21:02（1/10 21:45 更新）
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圖為去年10月4日淡江大橋淡水端施工情形。（中央社檔案照片）
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（中央社10日綜合報導）新竹縣竹北市、新北市林口與淡水是全台人口社會增加最多的鄉鎮市區。竹北市長鄭朝方說，科技園區創造穩定工作機會是誘因；新北市民政局長柯慶忠說，林口與淡水都有新市鎮，房價也較親民。

據內政部統計，民國107年到111年第3季，全台人口社會增加最多的鄉鎮市區是新竹縣竹北市，移入1萬9085人；其次是新北市林口區1萬7160人、淡水區1萬5901人。前10名中，又以桃園市拿下4區最多。

如果以人口社會增加率最高來看，根據內政部統計，連江縣北竿鄉居首位，平均每季遷入率高達千分之15.32，其次是新北市林口區千分之8.46、桃園市復興區千分之6.28、花蓮縣豐濱鄉千分之6.02及新竹縣竹北市千分之5.76。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，新竹縣市是共同生活圈，竹科內不少從業人員是居住於新竹縣，而竹北市內有台元科技園區以及昌益科學園區等，吸引多家大廠進駐，也形成產業及創新研發的新聚落，創造穩定工作機會，形成人口移入的誘因。

據內政部統計，民國107年到111年第3季，人口社會增加率最高的鄉鎮市區是連江縣北竿鄉，平均每季遷入率達15.32‰。（中央社製圖）
據內政部統計，民國107年到111年第3季，人口社會增加率最高的鄉鎮市區是連江縣北竿鄉，平均每季遷入率達15.32‰。（中央社製圖）

新北市政府民政局長柯慶忠說，相較傳統都市規劃，林口區與淡水區都有具城市規劃的新市鎮，且房價與台北市大都會地區相比較親民。其中林口區也因三井outlet等可吸引到許多年輕族群。

柯慶忠說，淡水區近年有淡海輕軌陸續通車，且可服務到新市鎮住戶，交通便利，加上未來淡江大橋、淡北道路等重大建設逐步到位，可望有效改善交通問題。

另外，根據桃園市政府民政局統計，桃園市去年各區遷入人數總計有11萬9595人，其中以桃園區2萬3884人最多，其次是中壢區1萬9863人、龜山區1萬5266人。

桃園市政府民政局長劉思遠向中央社表示，桃園區、中壢區和龜山區都是都會區、交通便利，桃園區和中壢區都有重劃區，龜山區則有華亞科技園區；桃園人口遷入最主要的原因是家庭，例如方便就業，再來就是社會福利，包含近年來市府推出生育補助等，以及醫療、交通水準的提升，成為3大遷入誘因。

花蓮縣政府民政處副處長李葳受訪表示，豐濱鄉是花蓮縣人口數最少的鄉鎮，目前設籍僅4300多人，若有遷入幾個人，由於分母小，算出比例就很大，因此若說是「人口遷入最多」排行意義不大。（編輯：張銘坤）1120110

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#柯慶忠
#鄭朝方
#內政部
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