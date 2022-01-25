調查：2021年全台房市交易熱區 汐止擠進前10名

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（中央社記者吳家豪台北25日電）591實價登錄今天公布2021年全台房市10大交易熱區，前3名桃園、淡水及中壢區合計交易量超過萬件；而汐止區則擺脫過去淹水等印象，靠著親民房價吸引南港、內湖買盤，擠進第10名。

根據數字科技旗下「591實價登錄」資料統計，2021年10大房市交易熱區第1名為桃園市桃園區，成交4490筆，平均每坪新台幣24.5萬元；第2名新北市淡水區成交量3860筆，平均每坪24.3萬元；第3名桃園市中壢區成交量3486筆，平均每坪20.6萬元。

第4至10名依序為新北市新莊區、高雄市三民區、新北市中和區、台中市西屯區、新北市板橋區、台中市北屯區、新北市汐止區。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔透過新聞稿表示，去年房市交易量冠軍落在桃園市桃園區，除了本身是桃園市發展中心外，近年來包括中路、經國、小檜溪等重點重劃區蓬勃發展，也帶動交易熱絡，且目前房價在2字頭，吸引新北買盤等鄰近區塊跨區買房。

591房屋交易網分析，擁有400萬人口的新北市去年一口氣入榜5區，淡水區獲得亞軍，主因淡海輕軌通車後串聯捷運信義線，拉近與台北市距離，且有新市鎮大批待售新屋量能帶動，真理、淡江等大學學區周邊套房交易熱絡，年度交易量驚人。

第3名桃園市中壢區原本就是交易熱區，有許多各具特色的商圈，加上青埔重劃區新成屋買氣也隨著這波房市熱潮而推升，機捷通車後，沿線站點房市也拉近與雙北市通勤時間。

畢務潔分析，中壢原就有高鐵、台鐵等機能，成為桃園唯一擁有三鐵重大交通機能的行政區，平均房價還在2字頭，吸引許多外地客跨區購買。（編輯：張良知）1110125