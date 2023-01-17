6000元何時發？唐鳳：2月底前完成準備工作

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（中央社記者范正祥、王承中台北17日電）立法院經濟等5委員會聯席會議今天併案審查稅收超徵全民共享法案，民進黨立委管碧玲質詢時說，若行政部門採最速模式、朝野協商免除冷凍期等，2月28日開始發現金做得到。數位發展部長唐鳳說，2月底前可完成準備工作。

對於媒體報導，「全民領6000時間敲定了！綠委要求2月底發放 唐鳳允諾」，數位部則在媒體群組中發布澄清聲明指出，唐鳳今天在立法院被詢及全民共享發放新台幣6000元現金工作時程，表示最快可在2月28日準備好系統開放。至於實際發放領取時間，必須依據立法院審查特別預算時程再由行政院決定。為免外界誤解，特此澄清。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境5委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，多位部會首長列席，並備質詢。

管碧玲質詢時要求行政部門採最速模式，她也呼籲各政黨把人民放中間，朝野協商免除冷凍期、行政院在2月9日前就送出特別預算案、數位發展部同步進行發放整備工作，只要滿足這幾個條件，2月28日確實有機會發現金。

管碧玲指出，如果2月2日行政院會通過特別預算案、3日送立法院審議，立法院審議1星期，在此期間數位部同步進行準備工作，經過26個工作天，2月28日普發現金是做得到的，不必到3月。

國發會主委龔明鑫回應，時程上來講，不管是2月9日或2月16日行政院會通過特別預算案，都希望能夠在2月底發現金。

管碧玲質詢唐鳳，不管是2月2日、9日或16日的行政院會通過將特別預算案送立法院審議，數位部能不能承諾在2月底前完成準備工作，讓2月28日可以準時現金發放。唐鳳說，2月底前可以完成準備工作。

管碧玲指出，剩下問題就是要給立法院多少時間，2月16日送給立法院審議非常不禮貌，一定要想盡辦法在2月9日通過，萬一反對黨有不同意見時可以有足夠的時間充分協商，也給立法院對內容有充分、深入的審查，朝這個目標去做。

管碧玲說，看過去幾次特別條例和特別預算的例子，包括前瞻預算，紓困預算，海空戰力軍購預算，相較過去幾次特別預算準備期間，這次時間上應是來得及。

另外，國民黨立委李德維質詢時也問唐鳳，誠如管碧玲的推估，2月28日以前發現金是否沒有問題。唐鳳回應，實際的發放，包括預算等等，要看預算案的程序；數位部是協助發放的系統，「我們接到的指示就是在228要把它準備好」。

龔明鑫說，時程上來講，都希望2月底或3月初發現金，時程有機會的話可以來跑一跑，但要配合行政和立法的一些相關作業。（編輯：林興盟）1120117