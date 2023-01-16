立院審全民共享特別條例 在野黨籲不宜空白授權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北16日電）立法院會今天將決定攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案是否交付委員會審查，國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨團皆認為納稅錢應花在刀口上，不宜空白授權，主張應付委審查。

立法院今天將處理行政院會日前通過，攸關發全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯，以及副書記長林思銘、吳怡玎、洪孟楷等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。曾銘宗表示，支持全民發現金，但行政院所提特別條例卻用包裹3800億元來綁架普發現金，這都是納稅錢，不宜空白授權，應交付委員會審議。

曾銘宗指出，國民黨團所提出的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，其中只有普發現金，相對單純，將強力要求應逕付二讀，儘速完成立法，請行政院先就普發現金的特別預算案送入立法院審查，達成年前發現金的目標。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天召開記者會，呼籲嚴審特別條例草案，刪除空白授權條款，縮短預算執行時間，不以舉債支應發放，更要保障撥補勞健保基金，避免政府濫用補貼政策，造成債留子孫的苦果。

邱臣遠表示，為避免債留子孫，民眾黨團提出相關主張，包括刪除特別條例草案中的空白授權條款，以及施行期應於2024年6月30日屆滿；另外，也要刪除預算經費來源於「舉借債務支應」的法源依據，改以「民國110年度歲計賸餘及111年經審計部完成審定之歲計賸餘」支應代替等。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭則在立法院議場前召開記者會，除了呼籲各黨要趕快審查總預算，在特別條例部分，也必須要付委審查，特別是行政院版草案中的強化經濟與社會韌性等內容包山包海，更應該要嚴加審查。

此外，時代力量黨團也主張一定要優先照顧青年與弱勢，要把錢花在刀口上，照顧疫情下的弱勢者。（編輯：楊凱翔）1120116