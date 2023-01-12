普發現金將舉債？財部：7月回沖不增加政府負債

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行政院會12日通過特別條例草案，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，將用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北12日電） 行政院會今天通過特別條例草案，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，將用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；財政部強調，不會因此增加政府負債。

外界關注運用特別條例、特別預算是否代表舉債發現金，財政部代理部長阮清華出席政院會後記者會時解釋，目前經費足夠，但超徵稅收必須等7月審計程序完成後才能動支，會有時間差，且草案也規定，所需經費得以移用歲計賸餘或舉借債務支應。

他說，舉債是轉融通性質，就算舉債，7月之後就可以馬上回沖，並不會增加負債。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，草案共7條，規範去年的超徵稅收將用於強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，上限為3800億元。

草案規範，相關規劃、預算編列及推動，得視經濟情勢，分期編列特別預算，實施期限至2025年12月31日止。

草案涵括範圍共9類，一，挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台電；二，減輕居住負擔及提高居住品質；三，加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；四，擴大公共運輸補貼。

第五推動產業及中小企業升級轉型；六，加速擴大吸引國際觀光客；七，強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；八，普發現金；九則是其他經行政院核可的強化經濟及社會韌性有關事項。

阮清華說，2022年實收稅收超過預期數，原來估算金額是4500億元，最後數字為4950億元，但中央分配金額還是會維持在3800億元，因為實際多出來的金額，將依法轉到中央特種基金、長照基金等。

此外，國發會主委龔明鑫出席政院會後記者會時則說，世界銀行日前下修今年全球經濟成長率至1.7%，相比去年6月的預測幾近腰斬，其他預測機構近日公布的經濟成長預測也都低於2%，可能是全世界30年來第三糟，顯示今年經濟成長率挑戰非常大。

他說，中央在去年8月送出總預算時，即估計今年經濟成長可能受到挑戰，因此總預算提高了20%，但去年9月開始出口負成長、外銷訂單衰退，顯示世界經濟收縮明顯影響台灣，在總預算之外，必須要有特別的方法因應，因此提出特別條例。

至於撥補勞、健保和挹注台電經費分配比例、房貸補貼，及公共運輸補貼等預計使用的金額，龔明鑫說，經濟部與台電須先提出需求，並與主計總處協商，相關需求也會與撥補勞、健保的金額連動，目前仍在規劃中，還無法具體說明。

公共運輸和交通月票部分，羅秉成表示，交通部將針對北北基桃、中彰投、南高屏分區規劃交通月票，也會就花東、離島因地制宜規劃，設計觀光運輸方案。

有關條例期限設定至2025年原因，龔明鑫解釋，條例規範的經費使用部分，分為一次性支出跟撥補，以及減輕民眾負擔、調整企業體質部分等，因計劃性質不同，所以期限設至2025年。（編輯：潘羿菁）1120112