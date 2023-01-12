蘇貞昌：普發6000元進行先期規劃 預算一過就可發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、賴于榛台北12日電）行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院長蘇貞昌指示，包括執行全民普發新台幣6000元相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。

行政院會今天通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；草案將送立院審議。

行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌在院會裁示指出，近年來台灣接連面對美中貿易衝突、百年大疫、俄烏戰爭，所幸民眾齊心努力，政府各項產業政策與優化投資環境布局早，做得到位，才能化危機為轉機，讓整體經濟表現創下佳績。

蘇貞昌說，為因應今年全球經濟變局，包含持續通膨壓力、經濟衰退風險，都可能會對國內產業經濟造成不利影響，也會對社會負擔帶來衝擊，總統蔡英文已明確指示行政團隊要以減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能4項目標，全面強化台灣整體經濟社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享。

蘇貞昌表示，行政院提出特別條例，為回應社會期待，也是要盡速落實蔡總統指示，使各項執行措施有法源依據，送立法院後請國發會及各部會積極與立院朝野黨團溝通協調，早日完成立法。

蘇貞昌說，特別條例經過立院三讀通過，政院隨即送出特別預算，經立院三讀相關預算才能動支，請相關部會現在同步進行相關施政及預算整備作為，一旦特別預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設或施政；包括，執行全民普發6000元的相關作業，也應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。

他請立法院盡速通過特別條例，以符合人民期待，同時也呼籲，不只全民共享經濟成果，最重要是經濟韌性和社會因應，未來經濟前景不樂觀情況下，一定要維持經濟動能，調整產業體質，只有做好準備，才能因應未來各種可能變化，也只有這樣才能穩定民生物價、減輕人民負擔。

蘇貞昌說，這是人民期待，也是立法院、行政院共同責任所在，請各部會一定要提前作業，讓立法院通過特別條例以及相關特別預算，在立法院通過後，就可以立刻執行。（編輯：蘇龍麒）1120112