更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

普發現金 行政院會明天擬通過特別條例

2023/1/11 20:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院長蘇貞昌日前宣布開春後將普發新台幣6000元，行政院會明天擬通過特別條例草案，草案額度上限為3800億元，除普發現金外，也納入總統蔡英文指示的加強韌性經濟方案及電價補貼等適用範圍。

行政院會明天擬討論、通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案；草案通過後將送立法院審議。

政院人士對中央社記者說，草案將總統蔡英文去年底在國安高層會議上的指示轉化成法條，主要是原則性的規範，包含條例所需經費上限為3800億元，運用方向分為3個部分。

政院人士指出，其中1000億元預計用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼；第二，另外的1000億元額度將用於「加強韌性經濟方案」，藉以因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

第三部分，政院人士說，1800億元部分經總統指示，預計預留400億元以備不時之需，另外1400億元讓全民共享經濟成果，普發現金6000元。

草案明天通過後，將送立院審議，根據政院評估，若草案能儘早審查並三讀通過，搭配建置系統的行政細節順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。（編輯：林興盟）1120111

#行政院長
#蔡英文
#蘇貞昌
蔡英文
未收到願助防疫訊息？陸委會：國台辦沒掌握動態內閣改組將討論 客委會主委：政務官來去很正常
蘇貞昌
內閣改組傳聞 盧秀燕：感謝蘇貞昌帶領走過疫情政院認定謝曉星性騷 原能會：檢討健全申訴管道
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族