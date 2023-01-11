普發現金 行政院會明天擬通過特別條例

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（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院長蘇貞昌日前宣布開春後將普發新台幣6000元，行政院會明天擬通過特別條例草案，草案額度上限為3800億元，除普發現金外，也納入總統蔡英文指示的加強韌性經濟方案及電價補貼等適用範圍。

行政院會明天擬討論、通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案；草案通過後將送立法院審議。

政院人士對中央社記者說，草案將總統蔡英文去年底在國安高層會議上的指示轉化成法條，主要是原則性的規範，包含條例所需經費上限為3800億元，運用方向分為3個部分。

政院人士指出，其中1000億元預計用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼；第二，另外的1000億元額度將用於「加強韌性經濟方案」，藉以因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

第三部分，政院人士說，1800億元部分經總統指示，預計預留400億元以備不時之需，另外1400億元讓全民共享經濟成果，普發現金6000元。

草案明天通過後，將送立院審議，根據政院評估，若草案能儘早審查並三讀通過，搭配建置系統的行政細節順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。（編輯：林興盟）1120111