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普發現金6000元 政院：符合資格外籍人士也能領

2023/1/12 13:59（1/12 14:08 更新）
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行政院發言人羅秉成12日說，院長蘇貞昌已指示，原則比照五倍券辦理，符合一定條件的外籍人士也能領取新台幣6000元。（中央社檔案照片）
行政院發言人羅秉成12日說，院長蘇貞昌已指示，原則比照五倍券辦理，符合一定條件的外籍人士也能領取新台幣6000元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）各界關注外籍人士是否也能受惠普發現金政策，行政院發言人羅秉成今天說，院長蘇貞昌已經指示，原則比照五倍券辦理，符合一定條件的外籍人士也能領取新台幣6000元。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍。

程序上，特別條例草案將送立院審議，待三讀通過後，行政院才能提出特別預算案送立院審議，一旦預算案也獲立院三讀通過，部會才能動支相關經費。

除了立法進度外，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時解釋，普發現金的方式與系統建置正在進行中，發放方式將朝多元方式辦理，系統建置部分，樂觀評估準備期為一個月左右，如果特別條例、預算通過速度快的話，政院會以最快速度來完成。

至於立院是否會延會處理特別條例，羅秉成則說，無法評論立院是否延會，政院予以尊重。

另外，各界關心普發現金是否惠及外籍人士，羅秉成表示，經行政團隊討論，蘇貞昌已指示原則將比照五倍券辦理，也就是符合一定條件的外籍人士也能領取6000元。

根據「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第4條規定，五倍券領用對象除現有戶籍國民，還包括取得台灣地區居留許可的無戶籍國民；取得台灣地區依親居留、長期居留許可的大陸地區人民；外國人為國內現有戶籍國民的配偶，取得居留許可者；香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，取得居留許可者。

另外，包括外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者；取得定居許可，尚未設戶籍者；取得中華民國永久居留許可的外國人；依入出國及移民法第27條第1項第1款及第2款規定，得在中華民國居留的外國人，且已依駐台外交機構人員及其眷屬身分證明發給要點規定，領有有效身分證明者。（編輯：楊凱翔）1120112

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#普發現金
#全民共享
#行政院
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