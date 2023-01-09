前財長蘇建榮：還稅於民是假議題 有餘錢就該還債

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（中央社記者謝方娪台北9日電）2022年度總稅收預估可超過預算數達新台幣4500億元，引起「還稅於民」討論不斷，前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮今天直言，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來還債。

台灣金融研訓院今天舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會。蘇建榮因借調期滿歸建台北大學，2022年12月25日辭任財政部長，他今天以「台北大學財政學系教授」身分出席發表演講。

蘇建榮會中指出，不可否認，稅收推估技術有可以改進的地方，不過如國際上知名經濟學者所言，很多事情突然就發生，包含通膨在內，以致近年經濟和政治預測表現都不是特別好，即使是現在在座的中經院長葉俊顯，也是隨時上修、下修經濟成長率。

蘇建榮表示，「還稅於民」是假議題，要看「民」的定義是什麼；民是這一代人、也是下一代人，「我們這一代已經舉債，和下一代借了很多錢來花，有多餘收入，你還要借更多錢來花嗎？」

他進一步指出，有多餘的錢，就該用來償還債務，不能因為有多餘收入就多花，更何況，現在總預算加上特別預算仍是財政赤字，若要「還稅於民」，就是要舉債。

蘇建榮認為，除非借來的錢是用在下一代可享用的公共建設或公共服務，讓下一代能因此受益，才是比較公平地對待下一代。

針對稅收實徵數大於預算數，引起「還稅於民」的討論，蘇建榮強調，實徵數大於預算數是經濟成長帶來稅源擴增的結果，絕不接受有心人認為是違法徵收的指控，這是對所有稅務從業人員的嚴重污衊。

蘇建榮表示，維持財政韌性，是有多餘稅收時、在有預算赤字的情況下去減少債務，以擴大未來因應重大衝擊的能力；若真的要擴編預算，就要落實包容性成長精神，讓弱勢族群獲得經濟成長果實，才是負責任的作法。

蘇建榮也坦言，不知道今天講出這些話，會產生多大的媒體效應，不過他是本於自身財政專業，必須講出這些話。（編輯：潘羿菁）1120109