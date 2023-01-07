低收、中低收加發生活補助 農曆春節前入帳

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）行政院長蘇貞昌日前拍板，加發低收入戶及中低收入戶一年弱勢生活補助。衛福部社工司今天傍晚表示，1月份的生活補助將在農曆春節前及時入帳，讓60萬名弱勢民眾溫暖過年。

受全球原物料上漲、烏俄戰爭等因素，各國民生物價均呈現上揚，為幫助經濟弱勢民眾，行政院自去年3月至12月，除原有補助外，針對低收入戶每人每月加發新台幣750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助。

行政院發言人羅秉成5日主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中說，他已經核定再投入45億元，針對此生活補助延續加發一年。

為簡政便民，這項加發民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛生福利部社會救助及社工司今天晚間發布新聞稿指出，財政部已於昨天下午將款項核撥給地方，力求1月份加發款項於農曆春節前及時入帳，並據此按月發放一整年，讓60萬名弱勢民眾溫暖過年。

衛福部提醒，部分符合加發之低收入戶、中低收入戶民眾，如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，可洽直轄市、縣（市）政府以現金或匯票、支票方式辦理。（編輯：陳政偉）1120107