稅收超徵 朱澤民：若考慮特別預算收支仍有赤字

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（中央社記者范正祥台北7日電）立委關注稅收超徵現象，尤其政府去年稅收超徵達新台幣4500億元，比前年超徵的4034億元還要多；行政院主計總處主計長朱澤民今天指出，如果考慮特別預算，收支還是有一點點赤字，差一點點。

立法院朝野黨團今天研商112年度中央政府總預算案相關事宜，國民黨團總召曾銘宗於討論有關審計部預算相關提案時，請在場朱澤民、審計部審計長陳瑞敏、財政部代理部長阮清華，對這幾年發生「稅收超徵」原因，分別表示看法。

朱澤民指出，因為預算書提出時間是8月底，經濟成長率估計是109年8月做的，主計總處當時估計經濟成長率3.92%，結果110年的實際數字接近6.5%、差距很大。

朱澤民解釋，由於電子產品、機械業輸出成長比預期多很多，且價格也提高，所以廠商賺錢，營利事業所得稅增加，個人所得稅也增加，加上股市因為企業賺錢，證券交易熱絡、證交稅也增加，此為稅收實徵數超過預算數的原因。

不過，朱澤民也說，「如果考慮特別預算，收支還是有一點點赤字，差一點點。」

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審計部審計長陳瑞敏指出，預算都會提前1年半、2年編列，在109年以前，上市櫃公司營收每年賺錢約2兆餘元，而110年和111年每年都賺5兆餘元，所以綜所稅就增加，連帶營業稅也增加，所以有估計上的「時差」。

財政部代理部長阮清華表示，贊同朱澤民和陳瑞敏的意見，因為基本上編列預算從編列到執行，通常會有2年的落差；另較為特別的是，去年和前年的經濟成長特別高。（編輯：林克倫）1120107