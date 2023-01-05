普發現金6000元 財源擬用累計歲計賸餘

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（中央社記者張璦台北5日電）政府拍板農曆年後普發每人現金新台幣6000元，方案細節尚待跨部會研議。財政部官員表示，財源籌措方面，擬先移用累計歲計賸餘，若有不足，會另行籌措，配合政策執行。

行政院宣布，將在農曆年後普發每人現金6000元，總統府表示，相關方案所需要的法源根據和預算編列，行政團隊將適時提出法案送請立法院審議。

去年稅收估計高於預算數約4500億元，但要動用，也須待審計部今年7月審定。

這波普發現金共計約需1400億元，財政部擬以截至110年度審定決算的累計歲計賸餘支應。

財政部官員表示，目前累計歲計賸餘2700億元，扣除新式戰機採購特別預算移用的150億元、COVID-19防治及紓困振興300億元、112年中央政府總預算案編列移用1000億元，約剩1250億元，而累計歲計賸餘通常不會一次用罄，財源不足部分，會另外籌措。

同時，政府決定在農曆年前加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，且今年每月都發放；財政部官員指出，財源是特別統籌分配稅款，今年前6月額度、約22億元，將在1月6日前撥付給地方政府發放。（編輯：張均懋）1120105