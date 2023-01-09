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游錫堃：過年前發現金變數多 立院一定全力以赴

2023/1/9 10:55
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（中央社記者王揚宇台北9日電）各界關心政府是否能在農曆年前普發現金。立法院長游錫堃今天受訪表示，立法院是合議制，這不是他一個人決定，另外也有很多變數，但站在立法院的角度，一定會全力以赴，盡最大努力。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，針對中央可運用的1800億元，行政院長蘇貞昌已宣布將預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，預計每人發放6000元，但須訂定法源依據。

對此，國民黨立法院黨團曾多次喊話，希望延會到19日，處理發現金案的相關法源與特別預算，今天也召開記者會，提出黨團版的稅收超徵全民共享發放特別條例草案，希望在農曆年前發現金。

針對農曆年前有沒有機會發現金，游錫堃今天受訪表示，他很清楚行政程序部分，但站在國會的角度，不能講什麼；不過，立法院是合議制，站在國會行政的角度，一定會全力以赴。

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媒體再追問是否有可能過年前發現金，游錫堃指出，自己不清楚，這有太多變數，也不是他一個人決定，當然想要早點領到愈好，而且這是全民的事情，國會一定是盡最大努力。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時則表示，國民黨團要提案怎麼做，他沒有辦法阻止，民進黨團尊重，至於能不能在年前普發現金，他們自己想清楚就好了，後續還有很多流程要走。（編輯：翟思嘉）1120109

#游錫堃
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#國會
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