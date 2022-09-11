iMessage防詐騙 刑事局授過濾未知寄件人2撇步

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）有詐騙集團近來針對iMessage用戶發送「衛生福利部發放紓困貸款及防疫補貼」等詐騙訊息，刑事局今天提醒，民眾可使用「開啟『過濾未知的寄件人』功能」等2招以免受擾騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，近期接獲許多民眾檢舉詐騙簡訊，幾乎全數為iMessage簡訊，由於iMessage服務是特定手機專用的訊息功能，相較其他系統手機，因iMessage需自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，以致相關用戶近期遭詐騙集團鎖定並大肆發送詐騙簡訊。

相關詐騙簡訊內容，刑事局指出，包括「衛生福利部發放紓困貸款及防疫補貼」與「有急事找您，請加賴」或「鈔好貨 提醒您已獲得新台幣50萬元貸款資格」等，藉此誘騙民眾上當。

刑事局表示，中央流行疫情指揮中心已對上述詐騙簡訊內容澄清，衛福部、疾管署及地方衛生局等官方均未發布類似訊息，請民眾務必提高警覺，勿點擊不明來源連結或輕易提供個資。

政府單位及合法設立的金融機構，刑事局指出，絕對不會透過iMessage傳送通知，更不會以iMessage提供網址連結或要求加入LINE ID後，再向民眾索取身分證、銀行帳號、密碼或其他個人資料。

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刑事局建議，民眾為避免iMessage詐騙訊息侵擾，有2招作法可參考，首先，「開啟『過濾未知的寄件人』功能」；其次，「如未使用iMessage進行通訊，建議可『直接關閉』此項功能」。

為維護台灣整體網路安全，刑事局指出，台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）已架設「Phishing Check 釣魚通報平台」且已上線，民眾若發現上述釣魚網站時可上平台通報，若判斷是釣魚網站，將由相關單位進一步處理與移除，若民眾已遭詐騙請盡速撥打165反詐騙專線或就近到派出所報案。（編輯：戴光育）1110911