假冒衛福部發確診補助簡訊詐財 刑事局逮2嫌送辦

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刑事局26日發布破案新聞，以37歲吳姓男子為首的詐騙集團假冒衛福部設釣魚網站，對不特定民眾發送「點擊官網領取確診者5萬元補助金」簡訊，逾千人受害、總財損新台幣6600餘萬元，刑事局拘提2嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）以吳姓男子為首的詐騙集團假冒衛福部設釣魚網站，對不特定民眾發送「點擊官網領取確診者5萬元補助金」簡訊，逾千人受害、總財損新台幣6600餘萬元，刑事局拘提2嫌送辦。

刑事局今天發布破案新聞，電信偵查大隊第一隊長吳思翰說明，日前分析165反詐騙諮詢專線資料庫發現，統計今年7月1日至8月28日共接獲3500多件假冒衛福部釣魚網站案件，包括諮詢、檢舉及被害在內，總財損超過6600餘萬元。

警方指出，經專案小組分析比對通信紀錄及運用科技設備，查明釣魚簡訊發送位置，鎖定33歲犯嫌林姓男子及37歲主嫌吳男涉案。

警方表示，2嫌與中國大陸詐團合作，由中國大陸詐團負責架設偽衛福部釣魚網站，吳男、林男負責在台網購人頭門號，並負責利用電信、網路對不特定民眾散布「點擊官網領取確診者5萬元補助金」的詐騙簡訊，粗估發送數十萬則。

此詐騙集團手法，警方指出，誘騙被害民眾輸入個人資料、行動電話、銀行帳號及簡訊驗證碼等資訊，詐團成員再冒名申辦悠遊付或街口支付等帳號，再利用行動支付轉帳功能扣取被害民眾的金融帳戶款項，造成被害人損失。

警方初步估計，自今年7至9月約有1200多名被害人向警方報案。專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於9月到林男位於苗栗縣竹南鎮住所查獲工作手機12支、個人電腦主機4台等證物。

另外，主嫌吳男曾離台出境至馬來西亞躲避風聲，經向檢察官聲請拘票及協請移民署實施境管，順利於11月28日吳男返國時拘提到案。

警詢後，專案小組將林、吳2嫌以詐欺罪嫌解送苗栗地檢署偵辦，檢察官向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。（編輯：戴光育）1111226