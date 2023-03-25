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普發6000元何時可領到？數位部：線上登記4/6起入帳

2023/3/25 13:44（3/25 14:10 更新）
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普發新台幣6000元線上登記最早可在4月6日起入帳。（財政部提供）
普發新台幣6000元線上登記最早可在4月6日起入帳。（財政部提供）
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（中央社記者蘇思云台北25日電）普發新台幣6000元何時可領，數位部今天表示，線上登記最早可在4月6日起入帳，若4月6日後登記，會在登記後2個工作日入帳指定帳戶；4月10日開放ATM領現，4月17日開放郵局領現。

立法院昨天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」，不少民眾還在猶豫要選哪個管道領6000元。

數位部今天透過臉書指出，多數民眾可以透過3個管道領取6000元，分別為線上登記、 ATM領現與郵局臨櫃領取，3種領取方式期限都到今年10月31日，民眾可以自行選擇最方便的方式領取。

如果透過登記入帳，民眾可以到https://6000.gov.tw進行登記，今天身分證尾數為6、7者可以線上登記，26日為8、9，27日起不分尾數都可登記，24小時都開放登記。

數位部表示，登記入帳者，最早可在4月6日起入帳，如果民眾在4月6日之後登記，會在登記後2個工作日把6000元匯入指定帳戶。

數位部指出，如果進行線上登記，要準備身分證字號、健保卡號和本人的銀行帳號，如果父母要替未滿13歲的子女代領，除了本人資料還要輸入子女的健保卡號。

如果到ATM領現，數位部表示，4月10日起在指定金融機構ATM開放領現，任何一家提款卡都可以領，政府吸收手續費，民眾可認明普發現金識別貼紙機台。開放ATM包含台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、玉山、台新、中信、郵局等，目前正陸續增加中。

數位部指出，ATM領取需要輸入本人的身分證字號、健保卡號，如果父母替未滿13歲的子女代領，除了本人資料還要輸入子女的健保卡號。

民眾如果到郵局領現，數位部表示，4月17日起可到全國郵局儲匯櫃台營業時段開放領現，民眾應攜帶健保卡，若無健保卡可以攜帶身分證或居留證正本，也可以幫任何人代領，但需要攜帶代領對象健保卡和受託人身份證明文件。如果是今年10月到12月出生新生兒，可在明年1月31日前至郵局領現。

全民普發6000元共5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放，其中，只有登記入帳需要上網登記，其餘都不用線上登記。（編輯：林淑媛）1120325

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▲可點按圖片瀏覽更多登記入帳步驟圖

（中央社製圖）
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#數位部
#立法院
#郵局
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