普發6000元登記不分流 3/27晚間10時至3/28凌晨3時系統維護

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數位部表示，若透過線上登記領取普發新台幣6000元，民眾27日起不分身分證字號尾數都可以線上登記。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部表示，若透過線上登記領取普發新台幣6000元，民眾今天起不分身分證字號尾數都可以線上登記，不過，今天晚間10時起到28日凌晨3時會進行系統維護，暫時無法登記，呼籲民眾留意時段。

全民普發6000元共5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放，其中，只有登記入帳需要上網登記，其餘都不用線上登記。

數位部政務次長李懷仁今天表示，網站今天起已經不分流，民眾身分證字號不分尾數都可到https://6000.gov.tw進行登記，準備好身分證字號、健保卡號和本人的銀行帳號就可登記。

數位部提醒，登記網站今天晚間10時起到28日凌晨3時進行系統維護，暫時無法使用登記服務，民眾需留意系統維護時段。

數位部表示，截至今天中午12時登記人數達505萬3302人，網站運作穩定正常，使用者都能順利流暢完成登記。

數位部表示，已經線上登記的民眾，28日後也要記得回官網查詢登記結果，確認資料正確性，經系統檢核資料無誤後，預計從4月6日6000元就會入帳指定漲戶。民眾若4月6日後登記，確認資料無誤後，會在登記後2個工作日入帳，系統將開放到10月31日。（編輯：張均懋）1120327