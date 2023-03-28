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普發6000元登記入帳開放查詢 4情況需重新請領

2023/3/28 09:01（3/28 14:36 更新）
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普發現金登記入帳28日上午6時起開放查詢。（圖取自普發6000網頁6000.gov.tw）
普發現金登記入帳28日上午6時起開放查詢。（圖取自普發6000網頁6000.gov.tw）
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（中央社記者張璦台北28日電）普發現金登記入帳28日上午6時起開放查詢，若遇身分證與銀行帳號核驗失敗，或無此帳戶、帳戶已結清、為警示帳戶等情況，民眾無需擔心，可重新進行登記，或洽詢1988專線。

普發現金有5種領取管道，其中「登記入帳」開放前5天採分流制，3月27日起至10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，都可進行登記入帳。

民眾若採取登記入帳方式，需備妥「發放對象的健保卡號」， 與「本人/代領人的金融機構帳號」、「本人/代領人身分證字號或居留證統一證號」；最多代領4人為限（含本人5位），未滿13歲者可被代領。

登記入帳28日上午6時起開放查詢，財政部指出，民眾到普發6000官網首頁 （https://6000.gov.tw），點選「查詢登記結果」，輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號、輸入發放對象健保卡號，點選確認送出，就可完成查詢登記結果。

「已完成登記，帳號核驗中」，意味民眾輸入的這一健保卡號，領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，不提供入帳帳號修改。

若顯示「登記完成，將於近日入帳」，表示這一健保卡號的領取資格，已檢核完成。

不過，若遇到「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致或無此帳戶，請重新申請」情況，財政部說明，這表示本人或代領人的身分與銀行帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致、或無此帳戶；健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。

如果民眾後續遇「入帳處理中」，意味本人或代領人的身分已確認完成，款項入帳中，該健保卡號不提供入帳帳號修改。

如遇「入帳失敗，請重新申請」，可能是因該帳戶為警示帳戶、或已結清，財政部指出，在這一情況下，該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。

財政部表示，民眾對查詢結果有疑問，可洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。（編輯：張均懋）1120328

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#普發現金
#登記入帳
#財政部
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