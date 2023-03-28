18至21歲可領8300元 文化部：可等畢業季一次花

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文化部規劃1200點文化成年禮金將於6月6日開放領取，也加碼成年禮金至獨立書店或偏鄉非連鎖圖書據點購書，禮金加碼2點贈1點，最多可放大至1800點。圖為文化部長史哲（右2）參觀草草戲劇節「嘉義書式生活」獨立書店展區。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）普發現金登記入帳今天起開放查詢，文化部表示，18至21歲青年除6000元，還有最多可放大至1800點的文化成年禮金，加上青春動滋券500元，共8300元，可耐心等待畢業季揪團一次花。

文化部昨天宣布，1200點文化成年禮金將於6月6日開放領取，也加碼成年禮金至獨立書店或偏鄉非連鎖圖書據點購書，禮金加碼2點贈1點，最多可放大至1800點。

文化部長史哲今天透過新聞稿表示，為何選在6月6日畢業季開放領取，「都是綿裡針」，無非是希望解決過往的問題，更重要的是讓這筆專屬青年所有，且是完全可以由自己做主的成年禮，真正達到「好用、實用」，也能精準幫助藝文產業振興。

對於表演團隊日前開會提出希望導入企業資源進入文化成年禮金，並且開啟學生辦理信用卡契機，史哲回應，自己的宏願是期待有機會能將成年禮金與現有支付系統整合嫁接，成為真正「文化幣」概念。

史哲表示，配合民法修法今年度正式上路，18歲已經是法定上完全行為能力之人，所以不管是信用卡或是支付系統，都是讓青年為自己負責的一個重要工具。不過，史哲也坦言，在技術上、觀念上都有許多需要突破之處，「不是短期能達成的」，還要與企業、銀行、技術端等多方溝通並獲得支持。

文化部表示，成年禮金預計6月6日開始領取使用，2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，只要完成下載專屬APP、註冊填寫手機及身分證字號、點選領取等3步驟即可完成領取1200點成年禮金。文化部提醒，將陸續公布成年禮金優惠方案及消息，請青年別急著花掉6000元。

此外，文化部已陸續於全國北、中、南、東分區辦理「成年禮金藝文消費點招募說明會」，針對有意願加入的藝文業者，說明成年禮金申請加入程序及後續請款流程、適用範圍等內容，歡迎藝文業者及工作者共同加入成年禮金「藝文消費點」，搶攻70億商機的行列。（編輯：管中維）1120328