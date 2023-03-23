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青春動滋券500元16至22歲每年免費領 6/1起登記發放

2023/3/23 11:13（3/24 08:35 更新）
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行政院會23日通過教育部「青春動滋券規劃方案」，規劃每年常態性發放新台幣500元的青春動滋券給16至22歲的民眾使用。圖為去年11月民眾進場觀看中職總冠軍賽。（中央社檔案照片）
行政院會23日通過教育部「青春動滋券規劃方案」，規劃每年常態性發放新台幣500元的青春動滋券給16至22歲的民眾使用。圖為去年11月民眾進場觀看中職總冠軍賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院會今天通過「青春動滋券」規劃，預計今年6月1日起，針對16歲到22歲年輕人，每年每人常態性發放新台幣500元的青春動滋券，用於運動或觀看賽事，約165萬人受惠，盼促運動產業發展，也培養年輕人運動習慣。

行政院會今天通過教育部報告的青春動滋券規劃，2001年1月1日至2007年12月31日前出生的國民，6月1日起可上動滋網官網登記填入個人基本資料，領取QR code後便能到指定店家消費使用；領用時間自今年6月1日起到今年12月31日為止，未來將是常態性每年發放。

動滋券改版回歸，行政院代理發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長陳建仁會中表示，疫情期間政府曾兩度推出動滋券，共帶來57億多元的效益，創造33億元的外溢效果。為延續成效，因此推出青春動滋券，盼培養青年族群規律運動的習慣，創造運動消費的正向循環，促進運動產業活絡，同時也回應立委呼籲。

教育部次長林騰蛟出席政院會後記者會時表示，青春動滋券總經費每年最高達8.25億元，由運動發展基金支應經費，也就是運動彩券盈餘挹注；至於效益部分，林騰蛟說，教育部目標是青春動滋券的抵用乘數能達到1.5至2.5倍。

關於青春動滋券的年齡設定，林騰蛟說，鎖定16到22歲的民眾，是希望培養他們建立規律的運動和看比賽的習慣，且根據體育署運動賽事參與情形報告，各級學校假日有參與運動者約有62.4%，其中國小占8成、國中6成7、高中職只有5成8、大專不到5成。

林騰蛟表示，高中和大專低於總平均數，可能與課業壓力和大學活動多樣化有關，因此為紓解年輕族群課業壓力和強化人際關係，加以預算規模有所限制，最後才會以16到22歲的民眾為主。（編輯：翟思嘉）1120323

（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
#青春動滋券
#行政院
#教育部
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