文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）振興疫後藝文產業發展，文化部長史哲上任後即向行政院爭取「振興振心」方案，文化部宣布18到21歲1200點成年禮金將於6月6日開放領取，並加碼獨立書店購書點數2點加贈1點。

文化部提供簡單3步驟領取成年禮金，首先下載文化幣App，註冊與身分驗證後，即可領取1200點成年禮金，1點等值新台幣1元。

文化部另外針對國中、小及高中推出一日文化體驗，預計3年達成4000車次、15萬人次目標。同時規劃在偏鄉辦理大匯演，希望具體提升文化活動參與率、培養藝文消費人口，精準對焦振興產業。

文化部今天發布新聞稿表示，成年禮金將於6月6日推出，針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品，參加社區文化小旅行等。

文化部預計成年禮金發放人數近100萬人，全國至少1萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。

同時考量藝FUN券約有6成用於書店，且其中8成5集中連鎖書店，為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點，最多放大至1800點。

為了讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，文化部將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」，以偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。

文化部預計到2025年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。

文化部指出，為使文化部所屬館所共同投入疫後振興行列，文化部長史哲也特別提出，除成年禮金適用範圍納入公有博物館、美術館外，文化部所屬館所及國表藝等，都應該「動起來」，積極規劃專屬活動，搶攻成年禮金市場，並投入校外體驗活動培養更多觀眾群。

為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經3年COVID-19疫情大型戶外演出幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自7月起至年底，陸續於偏鄉辦理10場次大型展演活動，包含音樂、舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集，邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等，讓藝文參與機會深入台灣各個角落。（編輯：張雅淨）1120327

（圖取自文化部網頁moc.gov.tw）

（圖取自文化部網頁moc.gov.tw）