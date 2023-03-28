財長視查普發6000客服中心 民眾最關切無法登記

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（中央社記者張璦台北28日電）財政部長莊翠雲今天視察普發現金1988客服專線中心；她表示，專線3月20日正式上線以來，累計電話及文字服務的進線量，超過6萬5000件，將持續跨部會合作，即時更新相關資訊，提供便民服務。

據財政部統計，民眾諮詢前5大問題，包含「無法登記原因」、「代領方式」、「直接入帳資格」、「身分認定問題/居留證問題」，以及「郵局領現」。

莊翠雲今天陪同行政院長陳建仁視察全民共享普發現金1988客服專線中心，並聽取簡報。

莊翠雲致詞時表示，全民共享普發現金是行政院重大政策，也受社會高度期待，現金發放作業將在4月6日啟動，為讓全民獲得政府溫暖照顧、發放作業更為順暢，財政部設置1988專線，讓有疑惑的民眾能在第一時間獲得解答與服務。

莊翠雲說，這次普發現金對象範圍廣泛，且為了便民，提供多元發放管道，因此民眾的提問也很多元；專線3月20日正式上線以來，累積的電話和文字服務進線量，超過6萬5000件，需求量龐大。

莊翠雲指出，相關部會通力合作，快速、即時地上架更新相關資訊，對於客服中心後送的個案問題，以最即時方式處理，讓話務人員在短時間內準確回答問題；同時，她也向承辦1988客服專線的業者程曦資訊致謝。

國庫署長蕭家旗在會中表示，普發現金專線開線第3天，服務量就突破五倍券的單日最高進線量，人力吃緊，因此進行自動語音應答（IVR）調整，將電話引導至智能服務，成功疏導、提高應答率。

蕭家旗並公布民眾以電話與文字諮詢的前5大問題；據統計，以「無法登記的原因」占33%居冠，再來是「代領方式」、占27.4%，「直接入帳資格」占12.4%，「身分認定問題/居留證問題」占比為約9%，「郵局領現」也是民眾關切的議題，占比8.2%。（編輯：趙蔚蘭）1120328