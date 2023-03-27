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普發6000元登記入帳3/27起不分流 513萬人已登記

2023/3/27 14:58（3/27 16:29 更新）
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財政部國庫署副署長馬小惠27日指出，政府普發現金新台幣6000元有5種發放管道，其中登記入帳自22日開放後，已有513萬人登記。中央社記者郭日曉攝 112年3月27日
財政部國庫署副署長馬小惠27日指出，政府普發現金新台幣6000元有5種發放管道，其中登記入帳自22日開放後，已有513萬人登記。中央社記者郭日曉攝 112年3月27日
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（中央社記者陳俊華台北27日電）財政部國庫署副署長馬小惠今天說，普發現金6000元有5種發放管道，其中登記入帳從3月22日開放後，已有513萬人登記，今天起不分流都可登記，明天就可查詢登記結果，4月6日起入帳。

行政院代理發言人羅秉成下午主持「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」。羅秉成說，立法院在3月24日三讀通過疫後特別預算，感謝朝野黨團支持，讓普發現金新台幣6000元能溫暖、及時照顧民眾。

羅秉成指出，疫後特別條例通過後，各部會研擬的相關子法陸續報院審竣，行政院長陳建仁要求就後續執行規劃，獎勵、補助、補貼的申請方式，及受惠族群、啟動時程要清楚報告。

馬小惠表示，普發現金6000元有5種發放管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊發放等。3月22日開放登記入帳登記作業，目前已經有513萬人登記，且今天起不分流都可登記，明天起可查詢登記結果。

馬小惠說，4月10日起將開放ATM領現，民眾可到全國指定金融機構、郵局貼有「全民共享普發現金」識別標誌的ATM操作；4月17日起開放郵局領現，民眾可在郵局儲匯營業時間到櫃台辦理，「全民共享普發現金」領取時間到今年10月31日止。

馬小惠指出，至於屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，因為沒有ATM或郵局，因此由當地派出所造冊，4月6日起的兩週內民眾可到派出所領取；未於時間內領取，則可循其他管道領現。

馬小惠說，網路流傳「登記入帳」的個資會被賣掉、外洩，但資料傳輸、存放都嚴格加密監控，且都是專案使用，專案結束一個月後將完全刪除，之前手機報稅、口罩預約系統也是如此，政府會嚴格保管個資。

馬小惠表示，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢、登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線。（編輯：翟思嘉）1120327

（中央社製圖）
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#羅秉成
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