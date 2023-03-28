普發現金客服導入AI 陳建仁：數位化國家的展現

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（中央社記者張璦台北28日電）行政院長陳建仁今天表示，台灣在疫情期間的經濟成長相當不錯，讓全民得以共享果實；普發現金1988客服日前上線，並導入智能機器人，這是台灣數位化國家淋漓盡致的展現。

陳建仁、財政部長莊翠雲等人今天視察全民共享普發現金1988客服專線中心，陳建仁致詞一開始就問現場與會者，「是不是已經登記了，如果還沒，請趕快上網登記」。

陳建仁指出，受到COVID-19疫情影響，再加上美中貿易衝突、俄烏戰爭影響，全球經濟、民生都受到很大的衝擊，但台灣在全民團結合作、努力配合之下，防疫成果相當不錯，近日來訪的捷克訪團也稱讚。

陳建仁說，他向捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領的訪團表示，除了防疫成果，台灣在防疫期間的經濟成長也相當不錯，因此有好的經濟果實，讓全民共享，同時，也將運用經費加強台灣社會跟經濟的韌性。

陳建仁表示，接電話看起來好像很簡單，但面對各式各樣的問題，1988客服人員要能站在民眾立場，有同理心、很溫暖地來回答，相關人員都做得很好，表現專業，這也彰顯出台灣人願意幫助別人的特質。

普發現金1988專線除電話、真人文字諮詢，另導入智能機器人服務；陳建仁指出，這亦是台灣數位化國家的展現，相關應用淋漓盡致。

此外，陳建仁向財政部、金管會、數位部、財金公司、台灣銀行等13家設置ATM領現6000元的金融機構致謝。

陳建仁表示，當各部會、單位協力服務人民，就能讓人民夠感受到無限溫暖；希望在走出疫情陰霾、進入疫後新生活的過程中，眾人繼續團結一心，打造溫暖而堅韌的台灣。（編輯：翟思嘉）1120328