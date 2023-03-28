搭普發現金順風車 元大銀、永豐銀出招放大6000元

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（中央社記者潘姿羽、張璦台北28日電）政府普發現金新台幣6000元登記開跑，已經有突破600萬人登記。為了搭上這波風潮、吸引民眾登記自家銀行帳戶，銀行相繼推出「放大術」，元大銀行推「現金翻倍」活動、永豐銀行則祭出10倍加碼送優惠。

普發現金6000元有5種發放管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊發放等，並於3月22日開放登記入帳登記作業，27日起不分流都可登記。

銀行業者跟上這波發現金浪潮，紛紛推出相關優惠措施，希望「肥水不落外人田」。

元大銀行針對5種領取管道中最多民眾關注的「登記入帳」及「ATM領現」兩種領取方式，加碼舉辦「領6000抽6000 現金翻倍找元大」活動，活動期間至財政部全民共享普發現金登記官網「https://6000.gov.tw」選擇「登記入帳至元大銀行帳戶」，或持「元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現」，就能抽6000元刷卡金，總獲獎幸運兒將有60位，加碼總金額達36萬元。

永豐銀行表示，民眾在政府公告網站選定以永豐銀帳戶領取6000元，且於5月31日前實際入帳至本人活期存款帳戶者，加碼最高可抽「金Bee」6萬點1名或6000點6名等獎項。

永豐銀表示，獲得「金Bee」者可透過小蜜豐點數平台，兌換「住、行、食、玩、樂、家」6大類、逾百項的多元化商品，也可兌換等值刷卡金。

元大銀行特別提醒，全民共享普發現金期間，詐騙集團伺機而動，元大銀行不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾與政府公告不同的領取或登錄方式；也請民眾特別留意勿將個人身分證、居留證及健保卡交給他人，杜絕被冒名盜領的機會，保障自身權益。（編輯：趙蔚蘭）1120328