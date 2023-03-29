普發6000元ATM地圖資料上線 全台逾2.6萬機台可領

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）數位部今天表示，普發新台幣6000元的ATM領取管道將在4月10日啟動，已經公開全台超過2萬6000部ATM裝設地點的資料集，LINE也已利用資料開發出ATM地圖，歡迎社群把資料做後續加值應用。

數位部已在「政府資料開放平台」提供「全民共享普發現金ATM裝設地點明細」資料集（https://gov.tw/XEd），民眾可從內容了解ATM位置，更可利用座標資料在地圖上顯示ATM地點，歡迎民間社群利用開放資料開發各種應用地圖。

數位部指出，台灣在疫情期間，政府釋出口罩實名制即時庫存資料、快篩試劑即時庫存資料等，由民間主動製作「口罩地圖」、「快篩試劑地圖」，透過地圖呈現特約藥局，還能即時顯示口罩、快篩庫存數量，方便民眾掌握防疫物資發放地點。

數位部指出，本次普發現金的ATM地點資料，已經公開在「政府資料開放平台」提供民眾下載使用。資料集上線後，已經超過百次下載，也已經看到民間業者如LINE利用此開放資料開發相關服務（https://u.lin.ee/sLXd0AQ/czvn）。

數位部說明，4月10日起至10月31日止，民眾可以持本人提款卡，並準備好本人身分證統一編號或居留證統一證號，及本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號，到指定的15家金融機構（含中華郵政），共2萬6000餘部ATM機台領取現金。

數位部說明，本人提款卡插入ATM後，輸入提款卡密碼，再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，以及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，交易成功後，就能領取現金6000元。ATM機台也會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識。

數位部表示，ATM領現管道24小時全天候服務，民眾無須排隊爭搶領取現金，領取現金後請留意現金保管方式，避免發生偷竊或搶劫等非法情事。

配合本次普發現金的金融機構共15家，包含台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企業銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀行、元大銀、永豐銀、中華郵政。（編輯：張均懋）1120329