普發現金直接入帳對象 4/7起可上官網查詢結果

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普發現金採「登記入帳」者，28日起可上網查詢登記結果。如果是「直接入帳」特定對象，則可於4月6日補登存摺，或在4月7日起於官網查詢結果。圖為1988客服專線中心電子螢幕看板。中央社記者謝佳璋攝 112年3月28日

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（中央社記者張璦台北28日電）普發現金採「登記入帳」者，今天起可上網查詢登記結果；財政部表示，如果是「直接入帳」特定對象，6000元將於4月6日入帳，屆時民眾可補登存摺，或在4月7日起於官網查詢結果。

全民共享普發現金，領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不必登記，採「直接入帳」。

「登記入帳」則從22日起開放，官網（https://6000.gov.tw）自28日起開放查詢登記結果。

財政部說明，查詢方式為進入官網首頁點選「查詢登記結果」，再輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號，接著輸入發放對象健保卡號，點選確認送出，就可檢視查詢登記結果。

財政部指出，民眾在22日至24日登記者，28日即可查詢核驗結果；若於25日以後登記，查詢到的可能是「已完成登記，帳號核驗中」，最終核驗結果，可在29日起陸續查詢。

盤點各種查詢結果，財政部說明，「登記完成，將於近日入帳」，意味領取資格已檢核完成，4月6日起將陸續入帳，如果有出現「修改」按鈕，表示可更換入帳帳號。

第二，顯示「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致或無此帳戶，請重新申請」；財政部指出，請民眾在網站首頁重新點選「登記入帳」重新申請，也可在之後改採ATM或郵局領現方式。

第三，顯示「已完成登記，帳號核驗中」；財政部表示，領取資格已檢核完成，帳號資料已送銀行核驗中，不可更換入帳帳號，民眾可於1至2天後再查詢最終核驗結果。

第四，顯示「已登記偏鄉領現」；財政部指出，特定偏鄉民眾已登記造冊者，請於4月6日起二週內至原登記派出所領現。

第五，顯示「款項將入帳至OOO之本人金融帳戶」；財政部表示，屬於直接入帳特定對象，將於4月6日入帳。屆時民眾可補登存摺或4月7日起於官網查詢結果，若入帳失敗，民眾可進行登記入帳，或改採ATM或郵局領現方式。

財政部提醒，民眾辦理登記入帳作業時，若有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至6000官網首頁右方點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。（編輯：林興盟）1120328